Resultado del último sorteo de Dorado Mañana hoy martes 28 de octubre de 2026

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más consultados en Colombia, gracias a su cobertura en ciudades y municipios del país y a las distintas modalidades de apuesta que ofrece a los participantes.

Número ganador del Dorado Mañana hoy, miércoles 28 de octubre

Publicidad

El resultado del sorteo de este miércoles 28 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Los jugadores podrán comparar las cifras oficiales con las de sus tiquetes para comprobar si obtuvieron un premio.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Se recomienda verificar el resultado a través de los canales autorizados o en un punto de venta.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

Publicidad

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la jornada.

Los domingos y festivos no se realiza este sorteo.

Publicidad

Plan de premios del Dorado Mañana

El juego contempla diferentes pagos según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, el plan de premios indicado es el siguiente:

Cuatro cifras directas: paga 4.500 veces lo apostado.

Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

Tres últimas cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

Tres últimas cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

Una cifra o uña: paga 5 veces lo apostado.

Además, el juego incluye una quinta balota, que amplía las opciones disponibles para los participantes.

Publicidad

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Según las condiciones indicadas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Publicidad

Para realizar el trámite, se debe:

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El tiquete debe conservarse sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede afectar su validación y el pago del premio.