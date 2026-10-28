Resultado del último sorteo de Sinuano Día hoy miércoles 28 de octubre de 2026

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de personas participan diariamente, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Número ganador del Sinuano Día de hoy

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El resultado del sorteo de este miércoles 28 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozcan los datos oficiales, los jugadores podrán comprobar si su tiquete coincide con alguna de las combinaciones premiadas.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Se recomienda verificar el resultado con un vendedor autorizado y conservar el tiquete para comprobar si tiene derecho a un premio.

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¿A qué hora juega el Sinuano Día?

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El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finaliza el proceso del sorteo.

¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

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El juego cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el mismo orden del resultado ganador.

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden sorteado.

Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio?

Los requisitos para cobrar un premio del Sinuano Día dependen del monto ganado. En todos los casos, el tiquete debe estar correctamente diligenciado y conservarse en buen estado.

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Premios inferiores a 48 UVT

Los ganadores deben presentar el tiquete original, el documento de identidad original y una fotocopia legible de este último.

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Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos básicos, deben diligenciar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

Premios superiores a 182 UVT

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Se requiere la documentación básica, el formato correspondiente y una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre de la persona que registró el tiquete.