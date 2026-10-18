Paisita Noche, resultado del último sorteo de hoy domingo 18 de octubre de 2026

El chance Paisita Noche se mantiene entre los juegos de azar más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. Sus modalidades permiten apostar a diferentes combinaciones numéricas y comprobar los resultados oficiales para determinar si un tiquete obtuvo algún premio.

Además, el sorteo incluye una quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y ofrece otra posibilidad de participación para los jugadores.

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Resultado del Paisita Noche hoy, domingo 18 de octubre de 2026

El número ganador del chance Paisita Noche de este domingo 18 de octubre de 2026 es el: 7754 - Perro



Número ganador: 7754

Dos últimas cifras: 54

Tres últimas cifras: 754

Los participantes pueden consultar los canales oficiales del juego y acudir a los puntos de venta autorizados para verificar los resultados y comprobar si su tiquete es ganador.

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¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche se juega todos los días, con horarios que varían según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, según la modalidad seleccionada. Para ganar el premio mayor en la modalidad directa de cuatro cifras, es necesario acertar el número completo y conservar el mismo orden del resultado oficial.

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Modalidades de apuesta del Paisita Noche

El sorteo ofrece diferentes alternativas para participar, de acuerdo con la cantidad de cifras elegidas y la forma en que deben coincidir con el resultado ganador.



Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.

Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden anunciado.

Combinado de tres cifras: premia cuando coinciden las tres cifras finales, independientemente de su posición.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

La quinta balota se incorporó al Paisita Noche durante 2025 como una alternativa complementaria al resultado principal. Esta cifra adicional ofrece posibilidades de premio cuando coincide con la apuesta realizada, de acuerdo con las condiciones establecidas para el juego.

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Su incorporación amplió las opciones disponibles para quienes participan habitualmente en este sorteo.

Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

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Los documentos y procedimientos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. En todos los casos, el ganador debe cumplir con los requisitos exigidos por el operador.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Para premios inferiores a 48 UVT, el texto original señala que se requiere la documentación básica. En los premios entre 48 y 181 UVT, también se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

Para premios superiores a 182 UVT, se indica que es necesario presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se efectúa mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

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El Paisita Noche continúa entre los chances consultados por los jugadores de Antioquia y otras regiones del país. Conocer el resultado oficial, identificar la modalidad de apuesta y revisar los requisitos de cobro permite a los participantes comprobar sus tiquetes y adelantar el trámite correspondiente si obtienen un premio.