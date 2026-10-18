Resultado del último sorteo del Dorado Noche hoy domingo 18 de octubre de 2026

El chance Dorado Noche, administrado por Paga Todo, figura entre los juegos de azar consultados por participantes de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones de Colombia. El sorteo dispone de diferentes modalidades que permiten apostar a números completos o a determinadas cifras finales, según las condiciones de cada opción.

Los resultados oficiales se pueden consultar a través de los canales habilitados por el operador y en los puntos de venta autorizados, donde los jugadores pueden comprobar si sus apuestas fueron premiadas.

Publicidad

Resultado del Dorado Noche hoy, domingo 18 de octubre de 2026

El número ganador del Dorado Noche de este domingo 18 de octubre de 2026 se actualizará en breve.



Número ganador: resultado en breve.

Dos últimas cifras: resultado en breve.

Tres últimas cifras: resultado en breve.

La quinta: resultado en breve.

Los participantes pueden verificar las cifras pocos minutos después de la realización del sorteo mediante los canales oficiales de Paga Todo y sus puntos autorizados.

¿Cómo se juega el Dorado Noche?

Publicidad

Para participar, cada jugador debe elegir un número y seleccionar la modalidad de apuesta. El premio depende de las cifras acertadas, el orden en que aparecen y el monto jugado.

Estas son las principales modalidades disponibles:

Publicidad

Cuatro cifras directo: exige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres últimas cifras directo: requiere acertar las tres cifras finales en el orden exacto.

Tres últimas cifras combinado: premia cuando coinciden las tres cifras finales, independientemente de su orden.

Dos últimas cifras o pata: consiste en acertar las dos cifras finales del resultado.

Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

¿Cuánto paga el Dorado Noche?

El plan de premios contempla diferentes multiplicadores, de acuerdo con la modalidad seleccionada y el valor apostado. Según la información suministrada, los pagos son los siguientes:

Cuatro cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

Tres últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.

Tres últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.

Una cifra o uña: cinco veces el valor apostado.

Los valores corresponden a los multiplicadores indicados en el texto de referencia y deben confirmarse con el operador antes de publicar.

Publicidad

¿A qué hora juega el Dorado Noche?

El horario informado para el Dorado Noche contempla las siguientes jornadas:

Sábados: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Los resultados se pueden consultar pocos minutos después de finalizar cada sorteo a través de los canales autorizados.

Publicidad

Requisitos para reclamar premios del Dorado Noche

De acuerdo con la información suministrada, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados de Paga Todo. Para realizar el trámite, los ganadores deben cumplir con estos requisitos:

Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Noche mantiene distintas alternativas para quienes participan en los juegos de azar en Bogotá y Cundinamarca. Consultar los resultados oficiales y revisar las condiciones de cada modalidad permite verificar las apuestas y conocer los pasos necesarios para reclamar un premio.