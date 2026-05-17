En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 17 de mayo de 2026

Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 17 de mayo de 2026

El sorteo Paisita Noche se realiza diariamente después de las 6:00 p. m. Revise aquí el resultado y el número ganador de hoy, domingo 17 de mayo de 2026.

paisita noche (3).jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

El chance Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Cada día, miles de personas revisan los resultados oficiales de este popular juego de azar, transmitido a través de Teleantioquia y reconocido por ofrecer diferentes modalidades de apuesta.

Resultado del Paisita Noche del 17 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Paisita Noche de este domingo 17 de mayo de 2026 dejó como número ganador el: (en minutos). Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente sus tiquetes y confirmar cualquier premio únicamente en puntos autorizados.

Estos fueron los resultados principales del sorteo:

  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días, aunque el horario varía dependiendo de la jornada: De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m. Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números seleccionados deben coincidir con el resultado oficial y respetar el orden de izquierda a derecha, según la modalidad elegida.

Modalidades de apuesta del Paisita Noche

Uno de los factores que mantiene la popularidad del Paisita Noche es la variedad de opciones disponibles para apostar. Estas son las principales modalidades del sorteo:

  • Cuatro cifras directo o superpleno

    El jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.

  • Combinado cuatro cifras

    La apuesta resulta ganadora si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden en el que aparezcan.

  • Tres cifras directo

    Premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo.

  • Combinado tres cifras

    Se gana cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en diferente orden.

  • Dos cifras o pata

    Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras en el orden correcto.

  • Una cifra o uña

    El participante gana si acierta la última cifra del resultado oficial.

¿Cómo reclamar premios del Paisita Noche?

El proceso para reclamar premios del Paisita Noche depende del valor obtenido, aunque existen documentos obligatorios para todos los ganadores.

Documentos básicos obligatorios, las personas ganadoras deben presentar:

  1. El tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

  2. Documento de identidad original.

  3. Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

  • Premios menores a 48 UVT

    Solo se requieren los documentos básicos.

  • Premios entre 48 y 181 UVT

    Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el Formato SIPLAFT en un punto autorizado.

  • Premios superiores a 182 UVT

    También será necesaria una certificación bancaria a nombre del titular registrado en el tiquete. Este documento debe haber sido expedido con máximo 30 días de anticipación.

El Paisita Noche sigue siendo una de las opciones favoritas entre quienes buscan probar suerte diariamente en Colombia, gracias a sus distintas modalidades de juego y a la facilidad para participar en el sorteo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Paisita Noche

Chances y Loterías

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad