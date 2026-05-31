Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 31 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los jugadores colombianos, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan cada día los resultados oficiales para conocer si fueron favorecidos. Su amplia variedad de modalidades de apuesta y las opciones adicionales de juego han contribuido a consolidar su éxito entre los aficionados al chance.

Resultado ganador:



Número: 1102

Dos últimas cifras: 02

Tres últimas cifras: 102

Signo: Delfín

¿A qué hora juega el chance Paisita Noche?

Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario varía según la fecha:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para ganar el premio principal es necesario acertar el número completo en el mismo orden en que fue sorteado.

Modalidades de apuesta disponibles

Una de las principales fortalezas del Paisita Noche es la diversidad de opciones que ofrece a sus jugadores.



Cuatro cifras directo o superpleno : premia a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto.

: premia a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden.

permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Combinado de tres cifras: premia las tres últimas cifras aunque aparezcan en diferente orden.

premia las tres últimas cifras aunque aparezcan en diferente orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: solo exige acertar la última cifra sorteada.

La quinta balota sigue ganando protagonismo

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la llamada quinta balota, una modalidad adicional que amplía las posibilidades de obtener premios complementarios.



Esta alternativa añade una cifra extra al sorteo tradicional y brinda nuevas oportunidades de ganar mediante combinaciones asociadas al resultado principal. Su llegada ha despertado un mayor interés entre los apostadores habituales, quienes la utilizan para diversificar sus opciones de juego.

¿Cómo reclamar un premio del chance Paisita Noche?

El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido, aunque todos los ganadores deben presentar la documentación básica requerida.

Documentos obligatorios:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT



Solo se requiere presentar la documentación básica para recibir el pago en los puntos autorizados.

Premios entre 48 y 181 UVT

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Además de los documentos anteriores, es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT, exigido por la normativa vigente para procesos de verificación.

Premios superiores a 182 UVT



Deben presentar una certificación bancaria con vigencia máxima de 30 días.

El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

El proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.

Gracias a sus sorteos diarios, la variedad de modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota, el chance Paisita Noche continúa siendo una de las opciones favoritas de miles de colombianos. La diversidad de premios y alternativas de participación mantiene el interés de quienes siguen de cerca los resultados oficiales cada día.