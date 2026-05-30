Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 30 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más seguidos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con una amplia base de jugadores que consultan diariamente los resultados oficiales. Su popularidad se debe a las distintas modalidades de apuesta disponibles y a las opciones adicionales que permiten ampliar las oportunidades de obtener premios.

Número ganador de Paisita Noche del 30 de mayo de 2026

Según los resultados oficiales del sorteo realizado este sábado 30 de mayo de 2026, la combinación ganadora fue la siguiente: (en minutos)



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:



Durante 2025, el juego incorporó una importante novedad con la llegada de la quinta balota, una alternativa que complementa la apuesta tradicional y que ha despertado un mayor interés entre los participantes habituales.

¿A qué hora se juega el chance Paisita Noche?

Los sorteos de Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario varía según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para acceder al premio principal, el participante debe acertar el número ganador exactamente en el mismo orden en que es anunciado en el resultado oficial.

Modalidades de apuesta del Paisita Noche

Una de las características que ha permitido que este sorteo mantenga su popularidad es la variedad de opciones de juego disponibles para los apostadores.



Cuatro cifras directo o superpleno Esta modalidad premia a quienes logran acertar las cuatro cifras del resultado oficial en el orden exacto en que fueron sorteadas.



Combinado de cuatro cifras Permite obtener premio al acertar las cuatro cifras ganadoras sin importar el orden en el que aparezcan.



Tres cifras directo En este caso, el jugador debe coincidir con las tres últimas cifras del número ganador respetando el orden exacto del sorteo.



Combinado de tres cifras Otorga premio cuando las tres últimas cifras coinciden con el resultado oficial, aunque estén organizadas en un orden diferente.



Dos cifras o pata La apuesta resulta ganadora si se aciertan las dos últimas cifras del número sorteado.



Una cifra o uña Es una de las modalidades más sencillas, ya que solo requiere acertar la última cifra del resultado oficial.



La quinta balota, la novedad que llegó en 2025

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Entre las principales actualizaciones del chance Paisita Noche destaca la incorporación de la quinta balota, una modalidad que añade una cifra adicional al sorteo y que ofrece la posibilidad de acceder a premios complementarios.

Esta opción fue implementada con el objetivo de brindar más alternativas a los jugadores y aumentar las probabilidades de obtener ganancias mediante combinaciones adicionales vinculadas al resultado principal.

Desde su llegada, la quinta balota ha ganado relevancia entre los apostadores frecuentes, quienes la consideran una herramienta para diversificar sus estrategias de juego y acceder a nuevas oportunidades de premio.

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Cómo reclamar los premios del chance Paisita Noche

El procedimiento para cobrar un premio depende del monto ganado, aunque existen documentos que todos los participantes deben presentar para iniciar el trámite correspondiente.

Documentos requeridos

Para reclamar cualquier premio es necesario contar con:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT

Los ganadores solo deben presentar la documentación básica para recibir el pago en los puntos autorizados.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos habituales, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, utilizado para los procesos de verificación y control establecidos por la normativa vigente.

Premios superiores a 182 UVT

Cuando el valor del premio supera este límite, el ganador debe presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.

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Gracias a sus diferentes modalidades de apuesta, los horarios establecidos para sus sorteos diarios y la incorporación de la quinta balota, el chance Paisita Noche sigue siendo una de las opciones preferidas por miles de jugadores en Colombia. La variedad de alternativas para participar y las distintas categorías de premios han contribuido a mantener el interés de quienes consultan cada día los resultados oficiales del sorteo.