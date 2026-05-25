Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 25 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de jugadores revisan diariamente los resultados oficiales transmitidos por Teleantioquia. Su popularidad se debe a las diferentes modalidades de apuesta disponibles y a las alternativas que han ampliado las oportunidades de obtener premios.

Desde 2025, este juego incorporó la modalidad de la quinta balota, una opción adicional que complementa la apuesta principal y permite acceder a mayores ganancias cuando coincide con otras cifras del resultado oficial.



Número ganador de Paisita Noche del 25 de mayo de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales, el número ganador del chance Paisita Noche de este lunes 25 de mayo de 2026 fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo:

La entidad recomienda a los participantes verificar cualquier premio utilizando el tiquete original y consultando únicamente puntos de pago autorizados.



¿A qué hora se juega Paisita Noche?

Los sorteos de Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario varía según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para obtener el premio mayor es indispensable acertar el número exacto en el mismo orden en que es anunciado oficialmente.

Modalidades de apuesta en Paisita Noche

Paisita Noche ofrece varias opciones para que los jugadores escojan la forma de participación que mejor se adapte a sus preferencias:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras exactamente en el orden oficial del sorteo.

consiste en acertar las cuatro cifras exactamente en el orden oficial del sorteo. Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan.

permite ganar acertando las cuatro cifras sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: la apuesta resulta ganadora al acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado.

la apuesta resulta ganadora al acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado. Combinado de tres cifras: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: se debe acertar únicamente las dos últimas cifras exactas del número ganador.

se debe acertar únicamente las dos últimas cifras exactas del número ganador. Una cifra o uña: el jugador obtiene premio al acertar la última cifra del resultado.

Quinta balota: la opción adicional del chance

La quinta balota se ha convertido en una de las principales novedades del juego desde su implementación en 2025. Esta modalidad incorpora una cifra adicional al sorteo y brinda la posibilidad de aumentar los premios cuando coincide con otros números apostados.

Su llegada ha despertado un mayor interés entre los jugadores frecuentes, quienes encuentran una nueva alternativa para potenciar sus ganancias.

Requisitos para reclamar premios

El proceso de cobro depende del valor obtenido, pero todos los ganadores deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

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