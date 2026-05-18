Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy lunes festivo 18 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Cada día, miles de personas revisan los resultados oficiales de este popular juego de azar, transmitido a través de Teleantioquia y reconocido por ofrecer diferentes modalidades de apuesta.

Resultado del Paisita Noche del 18 de mayo de 2026

El resultado oficial del chance Paisita Noche de este lunes 18 de mayo de 2026 dejó como número ganador el: 7310 - Perro. Las autoridades recomiendan a los jugadores verificar cuidadosamente sus tiquetes y confirmar cualquier premio únicamente en puntos autorizados.

Estos fueron los resultados principales del sorteo:



Dos últimas cifras: 10

Tres últimas cifras: 310

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días, aunque el horario varía dependiendo de la jornada: De lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m. Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para obtener un premio, los números seleccionados deben coincidir con el resultado oficial y respetar el orden de izquierda a derecha, según la modalidad elegida.

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Modalidades de apuesta del Paisita Noche

Uno de los factores que mantiene la popularidad del Paisita Noche es la variedad de opciones disponibles para apostar. Estas son las principales modalidades del sorteo:

Cuatro cifras directo o superpleno

El jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial.



El jugador debe acertar las cuatro cifras exactas y en el mismo orden del resultado oficial. Combinado cuatro cifras

La apuesta resulta ganadora si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden en el que aparezcan.



La apuesta resulta ganadora si las cuatro cifras coinciden, sin importar el orden en el que aparezcan. Tres cifras directo

Premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo.



Premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado tres cifras

Se gana cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en diferente orden.



Se gana cuando las tres últimas cifras coinciden, aunque estén en diferente orden. Dos cifras o pata

Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras en el orden correcto.



Consiste en acertar únicamente las dos últimas cifras en el orden correcto. Una cifra o uña

El participante gana si acierta la última cifra del resultado oficial.

¿Cómo reclamar premios del Paisita Noche?

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El proceso para reclamar premios del Paisita Noche depende del valor obtenido, aunque existen documentos obligatorios para todos los ganadores.

Documentos básicos obligatorios, las personas ganadoras deben presentar:



El tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT

Solo se requieren los documentos básicos.



Solo se requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el Formato SIPLAFT en un punto autorizado.



Además de los documentos básicos, el ganador debe diligenciar el Formato SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT

También será necesaria una certificación bancaria a nombre del titular registrado en el tiquete. Este documento debe haber sido expedido con máximo 30 días de anticipación.

El Paisita Noche sigue siendo una de las opciones favoritas entre quienes buscan probar suerte diariamente en Colombia, gracias a sus distintas modalidades de juego y a la facilidad para participar en el sorteo.