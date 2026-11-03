Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy martes 3 de noviembre de 2026

El Paisita Noche es uno de los juegos de azar más consultados en Antioquia y otras regiones de Colombia. Cuenta con diferentes modalidades de apuesta y una quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y ofrece otra posibilidad de premio.

Número ganador del Paisita Noche de hoy 3 de noviembre de 2026

El resultado del sorteo de este martes 3 de noviembre de 2026 es el . Los participantes podrán comparar las cifras oficiales con las registradas en sus tiquetes para comprobar si obtuvieron algún premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Los resultados pueden consultarse en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados. También se recomienda conservar el tiquete para verificar cualquier posible premio.

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¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El horario del sorteo cambia según el día de la semana:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas tienen un valor mínimo de $500 y máximo de $25.000, según la modalidad seleccionada. Para ganar el premio mayor, se deben acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del resultado oficial.

¿Cuáles son las modalidades de apuesta del Paisita Noche?

Los participantes pueden elegir entre seis modalidades, de acuerdo con las cifras que quieran jugar:



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado.

exige acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado. Combinado de tres cifras: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden.

premia a quienes acierten las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Qué es la quinta balota del Paisita Noche?

La quinta balota fue incorporada al Paisita Noche durante 2025. Es una cifra adicional que acompaña el resultado principal y ofrece posibilidades complementarias de premio cuando coincide con la apuesta realizada.



Esta opción se suma a las modalidades tradicionales del sorteo y amplía las alternativas para los participantes.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

El proceso para cobrar un premio depende del monto obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar algunos documentos básicos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales se establecen según el valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: el ganador también debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

el ganador también debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, varias modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con una quinta balota, el Paisita Noche mantiene su presencia entre los juegos de azar consultados por los apostadores en Antioquia y otras regiones del país.