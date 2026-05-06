Paisita Noche resultado del último sorteo hoy miércoles 6 de mayo de 2026

Paisita Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre hace referencia a la cultura paisa y sus sorteos son transmitidos por el canal regional Teleantioquia.



Número ganador de Paisita Noche

El número ganador del chance Paisita Noche de este miércoles 6 de mayo de 2026 es el XXXX. Los apostadores deben revisar cuidadosamente su tiquete y confirmar el resultado con un vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, este juego permite incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una modalidad que puede aumentar el valor del premio cuando coincide con otras cifras acertadas.



A qué hora juega Paisita Noche

El sorteo de Paisita Noche se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



De lunes a sábado juega a las 6:00 p. m.

juega a las 6:00 p. m. Domingos y festivos juega a las 8:00 p. m.

Los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, las cifras apostadas deben coincidir en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.



Cómo se juega el chance

Paisita Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, dependiendo del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o pata : acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Noche

El proceso para reclamar un premio depende del valor ganado, aunque siempre exige unos documentos básicos.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio:



Si el premio es menor a 48 UVT , solo se requieren los documentos básicos.

, solo se requieren los documentos básicos. Si el premio está entre 48 y 181 UVT, además se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

además se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta. Si el premio supera 182 UVT, también se debe presentar una certificación bancaria expedida con máximo 30 días de anticipación y a nombre de la persona que diligenció el tiquete.

En este último caso, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.