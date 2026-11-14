Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 14 de noviembre de 2026

El Paisita Noche es uno de los chances más conocidos de Antioquia y otras regiones del país. Este sábado 14 de noviembre, los jugadores podrán conocer el número ganador del sorteo y comprobar si sus apuestas coinciden con las cifras anunciadas.

¿Cuál fue el número ganador del Paisita Noche este sábado?

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El número ganador del chance Paisita Noche de este sábado 14 de noviembre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

La quinta balota: (en minutos)

¿A qué hora juega el Paisita Noche?

El Paisita Noche tiene sus sorteos de lunes a sábado a las 6:00 p. m. Los domingos y días festivos, la transmisión se realiza a las 8:00 p. m., por lo que los participantes pueden consultar los resultados de acuerdo con el calendario establecido.

¿Cuánto cuesta jugar el Paisita Noche?

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El valor de las apuestas depende de la modalidad seleccionada. Los jugadores pueden participar con montos desde $500 hasta $25.000, según las opciones disponibles en los puntos de venta autorizados.

Cómo jugar el chance Paisita Noche

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Para participar, se debe elegir un número y seleccionar la modalidad de apuesta. Estas son las principales alternativas:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado.

acertar los cuatro números en el mismo orden del resultado. Cuatro cifras combinado: coincidir con las cuatro cifras, sin importar el orden.

coincidir con las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar las últimas tres cifras en el orden anunciado.

acertar las últimas tres cifras en el orden anunciado. Tres cifras combinado: coincidir con las últimas tres cifras, sin importar su posición.

coincidir con las últimas tres cifras, sin importar su posición. Dos cifras o pata: acertar los dos últimos números.

acertar los dos últimos números. Una cifra o uña: coincidir con el último número del resultado.

¿Cómo funciona la quinta balota del Paisita Noche?

La quinta balota representa una alternativa adicional dentro del juego y amplía las posibilidades de participación. Para conocer sus condiciones, es importante revisar las reglas vigentes y las opciones disponibles al momento de realizar la apuesta.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

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Quienes obtengan un premio deben presentar el tiquete original en buen estado y sin alteraciones, junto con el documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.



Premios inferiores a 48 UVT: tiquete original en buen estado, documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

tiquete original en buen estado, documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula. Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT en el punto de venta.

documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificado bancario a nombre del ganador, expedido con una antigüedad máxima de 30 días.

Antes de realizar la apuesta, se recomienda verificar que el establecimiento esté autorizado y conservar el tiquete para comprobar el resultado y reclamar un eventual premio.