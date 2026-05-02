Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 2 de mayo de 2026

El chance Paisita Noche confirmó su resultado oficial del sábado 2 de mayo de 2026, un sorteo que sigue captando la atención de miles de jugadores, especialmente en Antioquia y otras regiones del país. En esta jornada, el número ganador fue el 3455, una combinación clave para quienes participaron.



Resultado del Paisita Noche hoy, sábado 2 de mayo de 2026

En esta oportunidad, el número ganador fue el 3478 - Delfín, una combinación clave para quienes participaron en esta jornada.



Número ganador: 478

Dos últimas cifras: 78

Tres últimas cifras: Delfín

Quinta balota: una opción adicional del juego

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la llamada quinta balota, una alternativa que amplía las posibilidades de ganar. Esta opción permite aumentar el premio si el jugador acierta las cuatro cifras principales junto con este número adicional.

Sin embargo, el formato tradicional se mantiene, por lo que cada participante puede decidir si incluye o no esta modalidad al momento de realizar su apuesta.



Cómo jugar el Paisita Noche

El funcionamiento de este chance es sencillo y accesible para todo tipo de jugadores. Para participar, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de una a cuatro cifras Definir la modalidad de apuesta Establecer el valor a jugar Esperar el resultado del sorteo

El valor de las apuestas va desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos, lo que permite ajustarse a distintos presupuestos.



Horarios y modalidades disponibles

El sorteo del Paisita Noche se realiza en los siguientes horarios:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Entre las principales modalidades de juego se destacan:



Cuatro cifras directo (superpleno)

Combinado de tres y cuatro cifras

Dos cifras (pata)

Una cifra (uña)

Estas opciones permiten a los jugadores elegir entre mayores premios o mayores probabilidades de acierto.



Regulación y cobro de premios

El chance en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su funcionamiento. Además, operadores autorizados como Paga Todo, Gana y Su Red se encargan de su comercialización en puntos físicos y plataformas digitales.

Para reclamar un premio, es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad

En el caso de premios de mayor valor, pueden solicitarse requisitos adicionales como certificaciones bancarias.



Resultados recientes del Paisita Noche

Estos fueron algunos de los resultados más recientes del sorteo:



1 de mayo de 2026: 3455

3455 30 de abril de 2026: 9561

9561 29 de abril de 2026: 3383

3383 28 de abril de 2026: 4515

4515 27 de abril de 2026: 8710

8710 26 de abril de 2026: 1579

Gracias a su dinámica sencilla, múltiples modalidades de apuesta y opciones de ganar con diferentes combinaciones, el Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados en Colombia.