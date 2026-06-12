Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 12 de junio de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como una de las loterías más consultadas en Colombia, especialmente entre los habitantes de Antioquia que diariamente revisan los resultados oficiales para verificar si resultaron ganadores. Sus sorteos diarios, junto con las diferentes modalidades de apuesta disponibles, lo mantienen entre las opciones preferidas de los jugadores.

Resultado ganador de Paisita Noche 12 de junio de 2026

En el más reciente sorteo del Chance Paisita Noche, los números favorecidos fueron: (en minutos)



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:



Horario del sorteo del Paisita Noche

Quienes participan en este juego deben tener en cuenta que el horario del sorteo cambia según el día de la semana.



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y días festivos: 8:00 p. m.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio mayor, el jugador debe acertar el número completo exactamente en el mismo orden en que fue sorteado.



Modalidades de apuesta del chance Paisita Noche

Uno de los aspectos que distingue al Paisita Noche es la variedad de opciones que ofrece a los participantes, permitiendo elegir diferentes formas de jugar y ganar.



Cuatro cifras directo o superpleno Esta modalidad premia a quienes logran acertar las cuatro cifras sorteadas en el orden exacto establecido por el resultado oficial.



Combinado de cuatro cifras En este caso, el jugador puede ganar acertando las cuatro cifras, aunque estas no aparezcan en el mismo orden del sorteo.



Tres cifras directo La apuesta consiste en acertar las tres últimas cifras del número ganador respetando el orden en que fueron sorteadas.



Combinado de tres cifras Permite obtener premio al acertar las tres últimas cifras del resultado, sin importar la posición en que aparezcan.



Dos cifras o pata Esta modalidad se enfoca en las dos últimas cifras del número ganador.



Una cifra o uña Es una de las alternativas más sencillas, ya que solo requiere acertar la última cifra del resultado oficial.

La quinta balota amplía las oportunidades de ganar

Desde 2025, el chance Paisita Noche incorporó una nueva dinámica conocida como la quinta balota, una modalidad adicional que ha generado interés entre los apostadores frecuentes.

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Esta opción añade una cifra extra al sorteo tradicional y permite acceder a premios complementarios mediante distintas combinaciones relacionadas con el resultado principal. La implementación de esta alternativa ha ampliado las posibilidades de participación y ha ofrecido nuevas formas de obtener ganancias dentro del juego.

¿Cómo reclamar un premio del Paisita Noche?

El procedimiento para cobrar un premio varía de acuerdo con el monto ganado. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una serie de documentos básicos para iniciar el trámite.

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Documentos obligatorios

Para reclamar cualquier premio es necesario presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo de la cantidad obtenida, los ganadores deberán cumplir requisitos adicionales.

Premios inferiores a 48 UVT

Los participantes únicamente deben presentar la documentación básica para recibir el pago en los puntos autorizados.

Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos habituales, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT, requisito establecido por la normativa vigente para los procesos de validación e identificación.

Premios superiores a 182 UVT

Para reclamar estos montos se debe presentar una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días. En estos casos, el desembolso del dinero se realiza mediante transferencia bancaria y el proceso puede tardar hasta ocho días hábiles.