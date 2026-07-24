Paisita Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 24 de julio de 2026

El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más populares entre los jugadores colombianos, especialmente en Antioquia, donde miles de personas consultan cada día los resultados oficiales para conocer si fueron favorecidos.

Resultado ganador de Paisita Noche

En el más reciente sorteo del Chance Paisita Noche, los números favorecidos fueron: 1339.



Número ganador: 1339.

Dos últimas cifras: 39.

Tres últimas cifras: 339.

Los jugadores que hayan realizado apuestas bajo alguna de las modalidades disponibles pueden verificar si resultaron ganadores de acuerdo con las condiciones de su apuesta.

¿A qué hora juega el Chance Paisita Noche?

Los sorteos del Paisita Noche se realizan todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



De lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Los valores de las apuestas oscilan entre los $500 y los $25.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para acceder al premio mayor es necesario acertar el número completo en el mismo orden en que fue sorteado.

Modalidades de apuesta del Paisita Noche

Una de las características que distingue al Paisita Noche es la variedad de opciones de juego que ofrece a sus participantes.



Cuatro cifras directo o superpleno: premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas y en el orden correcto.

premia a quienes aciertan las cuatro cifras exactas y en el orden correcto. Combinado de cuatro cifras: permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

permite ganar acertando las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo : requiere acertar las tres últimas cifras exactamente como fueron sorteadas.

: requiere acertar las tres últimas cifras exactamente como fueron sorteadas. Combinado de tres cifras : premia las tres últimas cifras aunque el orden sea diferente.

: premia las tres últimas cifras aunque el orden sea diferente. Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado ganador.

consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado ganador. Una cifra o uña: se gana acertando únicamente la última cifra sorteada.

La quinta balota amplía las oportunidades de ganar

Desde 2025, el Chance Paisita Noche incorporó la denominada quinta balota, una modalidad adicional que ha despertado el interés de los apostadores al ofrecer más posibilidades de obtener premios complementarios.



Esta alternativa agrega una cifra extra al sorteo tradicional, permitiendo nuevas combinaciones asociadas al resultado principal. Gracias a esta innovación, muchos jugadores han encontrado una forma adicional de diversificar sus apuestas y aumentar sus opciones de ganar.

¿Cómo reclamar un premio del Chance Paisita Noche?

El procedimiento para cobrar un premio depende del valor obtenido. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar una serie de documentos básicos.

Documentación requerida



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio