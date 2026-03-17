Paisita Noche, resultados del último sorteo hoy martes 17 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en el departamento de Antioquia. Día a día, miles de apostadores revisan el resultado oficial con la expectativa de que su número coincida con la combinación ganadora.



Resultado oficial del Paisita Noche – 17 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el martes 17 de marzo de 2026, el número ganador del chance Paisita Noche fue: 6076.



Número ganador: 6076.

Dos últimas cifras: 76.

Tres últimas cifras: 076.

Estos datos corresponden al resultado oficial del sorteo y son los que permiten a los jugadores verificar sus tiquetes y confirmar si obtuvieron algún premio.



Quinta balota: modalidad adicional desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó una opción adicional conocida como quinta balota, diseñada para quienes desean aumentar el valor potencial de sus premios.

Esta modalidad es completamente opcional y se puede activar al momento de realizar la apuesta. En caso de acertar las cuatro cifras exactas del resultado y tener habilitada esta opción, el premio puede incrementarse.

No obstante, esta alternativa no modifica las reglas tradicionales del juego. Los jugadores pueden seguir participando bajo la modalidad clásica sin necesidad de activarla.



Cómo se juega el Chance Paisita Noche

El funcionamiento del chance Paisita Noche es sencillo, lo que facilita la participación tanto de jugadores frecuentes como de nuevos apostadores.



Para participar, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número

Seleccionar la modalidad de apuesta

Esperar el resultado del sorteo

Si el número coincide con el resultado oficial, el jugador puede recibir un premio según el tipo de apuesta realizada.

Uno de los aspectos que impulsa su popularidad es el valor accesible de las apuestas, que generalmente oscila entre $500 y $25.000, permitiendo la participación de personas con distintos presupuestos.

Además, al tratarse de un sorteo diario, muchos usuarios consultan los resultados en línea apenas se publican.



Horarios del sorteo del Paisita Noche

Los horarios oficiales del sorteo son:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos horarios se anuncian los números ganadores correspondientes a cada jornada.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

El Paisita Noche ofrece varias modalidades que permiten adaptar la apuesta según la estrategia de cada jugador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Combinado cuatro cifras: acierto sin importar el orden

acierto sin importar el orden Tres cifras directo: acierto en las tres últimas cifras en orden

acierto en las tres últimas cifras en orden Combinado tres cifras: acierto sin importar la posición

acierto sin importar la posición Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra o uña: acierto de la última cifra

Gracias a esta variedad, cada jugador puede definir su forma de apostar según sus preferencias y presupuesto.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, las apuestas de chance por internet están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país.

Entre los operadores autorizados se encuentran:



Paga Todo

Gana

Su Red

Apuestas Cúcuta 75

Estas plataformas permiten registrarse, validar la identidad y recargar saldo mediante PSE o transferencias bancarias, facilitando las apuestas sin necesidad de acudir a puntos físicos.

Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad y copia

Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT

diligenciar Formato SIPLAFT Desde 182 UVT: certificación bancaria vigente (máximo 30 días)

Últimos resultados del Paisita Noche

Algunos de los resultados recientes del sorteo son:



16 de marzo de 2026: 8407

8407 15 de marzo de 2026: 8093

8093 14 de marzo de 2026: 9738

9738 13 de marzo de 2026: 8955

8955 12 de marzo de 2026: 5102

Los resultados oficiales se publican diariamente tras cada sorteo, permitiendo a los apostadores verificar rápidamente si su número fue el ganador.