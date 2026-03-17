Paisita Noche, resultados del último sorteo hoy martes 17 de marzo de 2026

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El chance Paisita Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en el departamento de Antioquia. Día a día, miles de apostadores revisan el resultado oficial con la expectativa de que su número coincida con la combinación ganadora.
En el sorteo realizado el martes 17 de marzo de 2026, el número ganador del chance Paisita Noche fue: 6076.
Estos datos corresponden al resultado oficial del sorteo y son los que permiten a los jugadores verificar sus tiquetes y confirmar si obtuvieron algún premio.
Desde 2025, el Paisita Noche incorporó una opción adicional conocida como quinta balota, diseñada para quienes desean aumentar el valor potencial de sus premios.
Esta modalidad es completamente opcional y se puede activar al momento de realizar la apuesta. En caso de acertar las cuatro cifras exactas del resultado y tener habilitada esta opción, el premio puede incrementarse.
No obstante, esta alternativa no modifica las reglas tradicionales del juego. Los jugadores pueden seguir participando bajo la modalidad clásica sin necesidad de activarla.
El funcionamiento del chance Paisita Noche es sencillo, lo que facilita la participación tanto de jugadores frecuentes como de nuevos apostadores.
Para participar, se deben seguir estos pasos:
Si el número coincide con el resultado oficial, el jugador puede recibir un premio según el tipo de apuesta realizada.
Uno de los aspectos que impulsa su popularidad es el valor accesible de las apuestas, que generalmente oscila entre $500 y $25.000, permitiendo la participación de personas con distintos presupuestos.
Además, al tratarse de un sorteo diario, muchos usuarios consultan los resultados en línea apenas se publican.
Los horarios oficiales del sorteo son:
En estos horarios se anuncian los números ganadores correspondientes a cada jornada.
El Paisita Noche ofrece varias modalidades que permiten adaptar la apuesta según la estrategia de cada jugador:
Gracias a esta variedad, cada jugador puede definir su forma de apostar según sus preferencias y presupuesto.
En Colombia, las apuestas de chance por internet están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país.
Entre los operadores autorizados se encuentran:
Estas plataformas permiten registrarse, validar la identidad y recargar saldo mediante PSE o transferencias bancarias, facilitando las apuestas sin necesidad de acudir a puntos físicos.
Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:
Dependiendo del monto ganado, pueden solicitarse requisitos adicionales:
Algunos de los resultados recientes del sorteo son:
Los resultados oficiales se publican diariamente tras cada sorteo, permitiendo a los apostadores verificar rápidamente si su número fue el ganador.