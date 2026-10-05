Resultado de Astro Luna del último sorteo hoy lunes 5 de octubre de 2026

Los resultados de Super Astro Luna son consultados diariamente por miles de colombianos que participan en este popular juego de suerte y azar. A diferencia de los chances tradicionales, esta modalidad requiere acertar no solo un número de cuatro cifras, sino también uno de los 12 signos del zodiaco.

Número ganador del Super Astro Luna del 5 de octubre de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del sorteo realizado el lunes 5 de octubre de 2026, la combinación ganadora de Super Astro Luna fue:

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Estos fueron los principales resultados del sorteo:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

La combinación entre las cuatro cifras y el signo zodiacal es la que determina los principales aciertos del sorteo.

Horarios del sorteo Super Astro Luna

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días de la semana, aunque el horario cambia dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza cada sorteo, los participantes pueden consultar los resultados oficiales a través de los canales autorizados.



¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar en Super Astro Luna, cada jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y seleccionar uno de los 12 signos zodiacales disponibles.

Los signos son:



Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

El premio mayor corresponde a quienes logren acertar tanto las cuatro cifras como el signo zodiacal que aparecen en el resultado oficial del sorteo.

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Modalidades para apostar en Super Astro Luna

El juego ofrece diferentes alternativas para realizar las apuestas y combinar números con signos zodiacales.

Una de las modalidades consiste en seleccionar un mismo número acompañado de los 12 signos. Esta opción permite cubrir todas las posibilidades de signo para una misma combinación numérica.

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Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro apuestas diferentes, por lo que es posible registrar varias combinaciones de números y signos en una sola compra.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Luna?

Super Astro Luna cuenta con diferentes valores de apuesta. Según la información suministrada, los rangos son:



Valor mínimo por tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

De esta manera, cada participante puede definir el monto de su jugada de acuerdo con sus preferencias y presupuesto.

¿Cómo verificar los resultados de Super Astro Luna?

Después de cada sorteo, es importante revisar el tiquete y compararlo con los resultados oficiales publicados por los canales autorizados.

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La comprobación permite determinar si el número y el signo seleccionados coinciden con la combinación ganadora y, en caso de obtener un premio, conocer los pasos correspondientes para realizar su cobro.