Resultado de Astro Luna, último sorteo hoy viernes 3 de abril de 2026

El Super Astro Luna se mantiene como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a una mecánica que lo diferencia del chance tradicional. Su formato, que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, ha logrado captar la atención de miles de jugadores que cada día revisan los resultados oficiales con la esperanza de acertar.



Resultado oficial del Super Astro Luna – 3 de abril de 2026

En el sorteo realizado el viernes 3 de abril de 2026, el resultado oficial del Super Astro Luna fue: 1054 - Sagitario.



Número ganador: 1054.

Dos últimas cifras: 54.

Tres últimas cifras: 054.

Signo zodiacal: Sagitario.

Estos corresponden al resultado más reciente reportado para este sorteo y son los datos que deben tener en cuenta quienes hayan participado en esta jornada.

¿Cómo se juega el Super Astro Luna?

Una de las razones por las que el Super Astro Luna ha ganado popularidad es su facilidad para jugar. La dinámica es sencilla y permite que cualquier persona pueda participar sin complicaciones.

Para hacer una apuesta, el jugador debe elegir:



Un número de cuatro cifras , entre 0000 y 9999

, entre Un signo zodiacal, entre:

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis

El premio mayor se obtiene al acertar el número en el orden exacto del resultado oficial. Dependiendo de la modalidad seleccionada al momento de la apuesta, también puede ser necesario acertar el signo zodiacal para acceder a premios más altos.

Precisamente, esa combinación entre azar numérico y astrología es lo que convierte a este sorteo en una opción distinta y atractiva dentro del mercado de apuestas en Colombia.



Modalidad “Todos los Signos”

Dentro de las alternativas disponibles para jugar, una de las más utilizadas es la modalidad “Todos los Signos”.



Esta opción permite apostar a un mismo número incluyendo todos los signos zodiacales en una sola jugada, lo que puede representar una estrategia interesante para quienes buscan aumentar sus probabilidades de acierto sin tener que escoger un solo signo.

Además, cada tiquete puede incluir hasta cuatro jugadas distintas, lo que da mayor flexibilidad al apostador al momento de participar.



¿A qué hora juega el Super Astro Luna?

El Super Astro Luna se juega todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

10:40 p. m. Sábados: 10:42 p. m.

10:42 p. m. Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados oficiales suelen publicarse de forma casi inmediata en los canales autorizados, lo que facilita su consulta en tiempo real.



¿Cuánto cuesta apostar al Super Astro Luna?

El valor para participar en el Super Astro Luna está pensado para ajustarse a distintos presupuestos, lo que también explica parte de su popularidad.



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos

$500 pesos Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos

Esto permite que cada jugador decida cuánto invertir según sus posibilidades y estrategia de juego.



¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?

El Super Astro Luna puede jugarse tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales legales en Colombia, siempre bajo la regulación correspondiente.

En su versión en línea, el proceso normalmente incluye estos pasos:



Registro en una plataforma autorizada Validación de identidad Recarga de saldo con medios electrónicos Selección del número y del signo zodiacal Confirmación de la apuesta

Este formato digital permite jugar desde cualquier lugar y revisar los resultados de manera rápida y segura.

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¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Luna?

Quienes resulten ganadores deben cumplir con algunos requisitos básicos para poder reclamar su premio de forma correcta.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad

Copia del documento

Requisitos según el valor del premio:



Premios menores a 48 UVT: documentación básica

documentación básica Premios entre 48 y 181 UVT: diligenciar el Formato SIPLAFT

diligenciar el Premios iguales o superiores a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente, expedida con un máximo de 30 días

Antes de iniciar cualquier trámite, se recomienda verificar el resultado únicamente en canales oficiales o autorizados, especialmente si se va a reclamar un premio.



Super Astro Luna: un sorteo que mezcla números y astrología

Con su fórmula de juego basada en números y signos zodiacales, el Super Astro Luna se ha consolidado como una de las opciones más particulares dentro de los juegos de azar en Colombia. Su facilidad para participar, sus diferentes modalidades de apuesta y la posibilidad de jugar tanto de forma presencial como digital hacen que siga siendo uno de los sorteos más consultados por los apostadores.

Para quienes jugaron el 3 de abril de 2026, el resultado oficial fue