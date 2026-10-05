Resultado de Caribeña Noche del último sorteo hoy lunes 5 de octubre de 2026

El chance Caribeña Noche es uno de los sorteos más consultados por jugadores de la región Caribe colombiana y otras zonas del país. Sus distintas modalidades de apuesta y la posibilidad de participar con una quinta balota hacen que los resultados de cada jornada sean esperados por miles de personas.

Resultado de Caribeña Noche hoy, lunes 5 de octubre de 2026

El número ganador del chance Caribeña Noche de este lunes 5 de octubre de 2026 fue el , acompañado de la quinta balota

Estos fueron los resultados:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los resultados oficiales deben verificarse a través de los canales autorizados y en los puntos de venta habilitados. De esta manera, los jugadores pueden comprobar si su tiquete obtuvo algún premio.

Publicidad

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado y sus resultados suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $10.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio principal, es necesario acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden en que fueron sorteadas.



Modalidades de apuesta de Caribeña Noche

El chance cuenta con diferentes opciones de juego, de acuerdo con la cantidad de cifras que el participante quiera acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras del resultado oficial en el mismo orden.

se deben acertar las cuatro cifras del resultado oficial en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras exactamente en el orden del resultado.

consiste en acertar las tres últimas cifras exactamente en el orden del resultado. Combinado de tres cifras: se deben acertar las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.

se deben acertar las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente. Dos cifras o pata: se deben acertar las dos últimas cifras del número ganador.

se deben acertar las dos últimas cifras del número ganador. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar únicamente la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Caribeña Noche?

El valor de la apuesta depende de la modalidad elegida. Los montos establecidos son:



Apuesta mínima: $500.

$500. Apuesta máxima: $10.000.

Cada jugador puede seleccionar cuánto desea apostar dentro de estos valores y de acuerdo con la modalidad escogida.

Publicidad

Requisitos para reclamar un premio de Caribeña Noche

Las personas que resulten ganadoras deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador para realizar el proceso de cobro.

Documentos necesarios



Tiquete original correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos según el valor del premio



Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica establecida por el operador.

requieren la documentación básica establecida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT para el proceso de verificación.

además de los documentos obligatorios, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT para el proceso de verificación. Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con los demás documentos requeridos.

Con sus diferentes modalidades de apuesta y la alternativa de la quinta balota, Caribeña Noche continúa siendo uno de los chances más consultados en Colombia. Los jugadores pueden revisar los resultados de cada jornada para comprobar las cifras ganadoras y verificar sus tiquetes.