Resultado de Caribeña Noche, último sorteo hoy martes 24 de marzo de 2026

El chance Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, con miles de jugadores atentos cada día a las cifras ganadoras. Su mecánica sencilla y la frecuencia diaria lo mantienen como una opción constante dentro de los juegos de azar, especialmente para quienes revisan los resultados cada noche con expectativa.



Resultado oficial Caribeña Noche – 24 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el lunes 24 de marzo de 2026, el resultado oficial del Caribeña Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Estos resultados corresponden al sorteo más reciente y son clave para que los jugadores verifiquen sus tiquetes.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, lo que permite a los apostadores participar de manera continua.

El resultado oficial suele publicarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo. Este horario se ha convertido en un punto de referencia para quienes siguen el juego de forma habitual.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los aspectos que mantiene la popularidad de este chance es la variedad de formas de jugar. Estas son las principales modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto.

acertar el número completo en orden exacto. Cuatro cifras combinado: ganar sin importar el orden de las cifras.

ganar sin importar el orden de las cifras. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden.

acertar las tres últimas cifras en orden. Tres cifras combinado: coincidir las cifras sin importar la posición.

coincidir las cifras sin importar la posición. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden.

acertar las dos últimas cifras en orden. Una cifra (uña): acertar el último dígito.

Esta diversidad permite que tanto jugadores nuevos como experimentados elijan la opción que mejor se ajuste a su estrategia.



Valor de las apuestas

El Caribeña Noche también se destaca por ser accesible para diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos

Esto facilita la participación y convierte el juego en una alternativa incluyente dentro del mercado.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

Con el avance de las plataformas digitales, participar en el Caribeña Noche es cada vez más sencillo. En Colombia, estas actividades están reguladas por Coljuegos, lo que garantiza seguridad y transparencia.

Para jugar en línea, el proceso es el siguiente:



Registrarse en una plataforma autorizada. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE u otros métodos disponibles. Seleccionar el sorteo Caribeña Noche. Elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y guardar el comprobante digital.

Este sistema permite apostar desde cualquier lugar y consultar los resultados de manera inmediata.

Últimos resultados del Caribeña Noche

A continuación, algunos de los resultados recientes del sorteo:



23 de marzo de 2026: 8649 - 2

8649 - 2 22 de marzo de 2026: 6350

6350 20 de marzo de 2026: 3599

Estos registros reflejan la dinámica diaria del juego y sirven como referencia para los seguidores del Caribeña Noche. Como siempre, se recomienda verificar los resultados únicamente a través de canales oficiales para confirmar cualquier premio.