Resultado de la Lotería de Cundinamarca del lunes 3 de agosto de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó el sorteo número xxxx la noche de este lunes 3 de agosto de 2026, en el que miles de apostadores participaron por un premio mayor de $6.000 millones y una amplia bolsa de premios secos.

Premio Mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Cundinamarca de este lunes 3 de agosto de 2026 es el xxxx de la serie xxx.

El ganador recibirá un premio de $6.000 millones.

La Lotería de Cundinamarca tiene una historia que se remonta al 16 de febrero de 1812, cuando realizó su primer sorteo bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca. Con más de dos siglos de trayectoria, es una de las loterías más antiguas de Colombia.

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Este tradicional juego de azar se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. Si el lunes es festivo, el sorteo se lleva a cabo el martes en el mismo horario. La transmisión puede seguirse a través de la página oficial de Facebook de la Lotería de Cundinamarca.

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Ganadores de los secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, el sorteo entrega decenas de premios secos, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente el número y la serie del billete para comprobar si obtuvo alguno de ellos.

A continuación se publicará la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx de la Lotería de Cundinamarca. Se recomienda comparar el billete con la información oficial para verificar si resultó ganador.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

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La Lotería de Cundinamarca realiza sus sorteos todos los lunes a las 10:30 de la noche. Cuando el lunes corresponde a un día festivo, el sorteo se traslada al martes en el mismo horario.

Los interesados pueden adquirir sus billetes a través de los canales autorizados, como Lottired, Loti Colombi y Paga Todo. También es posible comprarlos de forma presencial en los puntos habilitados de esta última red.

Los ganadores disponen de un plazo máximo de 30 días, contados desde la fecha del sorteo, para reclamar el premio. Para hacerlo, deben presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad.

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Premios de la Lotería de Cundinamarca

El premio mayor de la Lotería de Cundinamarca es de $6.000 millones. Además, el plan de premios incluye diferentes secos que aumentan las posibilidades de ganar:

Mega Seco 'El Tunjo de Oro': $300 millones (por fracción: $100 millones).

Seco 'La Guaca Secreta': $100 millones (por fracción: $33.333.333).

Cinco secos de $20 millones (por fracción: $6.666.667).

Quince secos de $10 millones (por fracción: $3.333.333).

Treinta y dos secos de $6 millones (por fracción: $2 millones).

Los premios de lotería están sujetos al impuesto del 17 % sobre el valor nominal del premio, el cual es retenido por la entidad responsable al momento de realizar el pago.

