Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 27 de julio de 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó este lunes 27 de julio de 2026 el sorteo 4812, en el que entregó millonarios premios a los jugadores en diferentes regiones del país. En esta edición, el Premio Mayor de $10.000 millones cayó para el número XXXX de la serie XXX, con un billete despachado a Bogotá.

Premios secos principales de la Lotería de Cundinamarca sorteo 4812

Además del Premio Mayor, la entidad distribuyó decenas de premios secos en distintas categorías, por lo que se recomienda a los participantes revisar cuidadosamente el número y la serie de sus billetes para confirmar si obtuvieron alguno de los premios.

¿Cómo verificar si el billete fue ganador?

Los jugadores pueden comprobar si obtuvieron un premio consultando la imagen oficial de resultados del sorteo 4812 publicada por la Lotería de Cundinamarca. Para hacerlo, basta con comparar el número y la serie del billete con las combinaciones ganadoras anunciadas.

Asimismo, quienes no pudieron seguir el sorteo en directo tienen la opción de ver nuevamente la transmisión en video para confirmar cada uno de los resultados oficiales divulgados durante la jornada.

