Resultado de la Lotería de Medellín: número ganador del sorteo hoy 30 de agosto de 2024

Revise los resultados del sorteo 4749 de la Lotería de Medellín, que se llevó a cabo el 30 de agosto de 2024. Si no acertó en el premio mayor, no se desanime, ya que tiene la posibilidad de ganar en los premios secos. Estos premios ofrecen una alternativa emocionante y suelen proporcionar una gratificación significativa, incluso si no se ha ganado el gran premio.

El premio mayor del sorteo alcanzó la impresionante suma de 20.000 millones de pesos. Además, se repartieron más de 760 millones en premios secos. Estos premios secos pueden ser una excelente oportunidad para obtener una buena ganancia sin necesidad de haber acertado el premio mayor.

¿Cuál fue el resultado de la Lotería de Medellín hoy 30 de agosto?

En el sorteo 47489de la Lotería de Medellín, realizado el 30 de agosto de 2024, el número ganador fue

Premios secos de la Lotería de Medellín: resultado aquí

Los apostadores tendrán mayores oportunidades de ganar gracias a estos premios que reparte más de 760 millones de pesos para darle más oportunidades a todos. Los secos se dividen en premios de 1.000, 700, 100, 50, 20 y 10 millones de pesos, los cuales podrá ver aquí:

¿A qué hora juega la Lotería de Medellín?

A las 11:00 de la noche de todos los viernes se juega el sorteo de la Lotería de Medellín. Pero en caso de ser festivo se trasladará el sorteo 24 horas, o retrasará dependiendo la decisión.

La Lotería de Medellín pertenece al sector de juegos de suerte y azar, específicamente en la categoría de lotería tradicional o de billetes. Su mecánica consiste en acertar el Premio Mayor, que se compone de cuatro cifras y su serie. Además, el plan de premios ofrece múltiples oportunidades de ganar, incluyendo premios secos y pagos por aproximaciones al número ganador.

Cada billete de la Lotería de Medellín tiene un costo de $21.000 pesos colombianos y se divide en 3 fracciones, con un valor de $7.000 pesos cada una.

El sorteo de todos los premios se lleva a cabo cada viernes a las 11:00 p.m., y es transmitido en vivo a través de la página de Facebook de la entidad.