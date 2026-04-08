Resultado de Paisita Noche, último sorteo hoy miércoles 8 de abril de 2026

El chance Paisita Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más consultados en Antioquia, gracias a su mecánica sencilla y a la expectativa que genera entre miles de jugadores que, cada día, revisan los resultados oficiales con la ilusión de acertar.



Resultado oficial del Paisita Noche – 8 de abril de 2026

En el sorteo realizado el miércoles 8 de abril de 2026, el resultado oficial del Paisita Noche fue: 4465.



Número ganador: 4465.

Dos últimas cifras: 65.

Tres últimas cifras: 465.

Quinta balota del Paisita Noche: la modalidad adicional

Desde 2025, este sorteo incorporó la quinta balota como una opción adicional que aumenta el atractivo del juego. Esta modalidad permite incrementar el valor del premio si el jugador acierta las cuatro cifras principales.

Sin embargo, el sistema tradicional se mantiene sin cambios. Cada participante puede decidir si incluye esta opción o si prefiere continuar con la apuesta convencional, lo que ha permitido atraer tanto a jugadores frecuentes como a quienes optan por apuestas más conservadoras.



¿Cómo se juega el Paisita Noche?

El funcionamiento del Paisita Noche es simple: el jugador elige un número, selecciona la modalidad de apuesta y espera la publicación de los resultados.

Uno de sus principales atractivos es el bajo costo de participación, con apuestas que van desde los $500 hasta los $25.000. Esto facilita el acceso a un público amplio y lo convierte en una de las opciones más populares dentro de los juegos de azar en Colombia.



Horario del sorteo Paisita Noche

El sorteo se realiza en horarios establecidos que concentran una alta audiencia:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estas franjas, miles de jugadores están atentos para verificar si su número coincide con la combinación ganadora.



Modalidades de apuesta del Paisita Noche

El juego ofrece distintas formas de participar, adaptándose a las preferencias de cada usuario:



Cuatro cifras directo o superpleno

Combinado cuatro cifras

Tres cifras directo

Combinado tres cifras

Dos cifras o pata

Una cifra o uña

Esta variedad amplía las opciones de juego y hace más dinámico el sorteo.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, el chance está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar su operación. Entre los operadores autorizados se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75.



A través de estas plataformas, los usuarios pueden registrarse, validar su identidad y realizar recargas mediante PSE o transferencias bancarias, lo que permite jugar de forma segura desde cualquier lugar del país.

Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para cobrar un premio es necesario presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y su copia.

Las condiciones dependen del monto ganado:



Menos de 48 UVT: documentación básica

documentación básica Entre 48 y 181 UVT: diligenciar formulario SIPLAFT

diligenciar formulario SIPLAFT 182 UVT o más: certificación bancaria vigente

Últimos resultados del Paisita Noche

Estos son algunos de los resultados más recientes del sorteo:



7 de abril de 2026: 7088.

7088. 5 de abril de 2026: 4532

4532 4 de abril de 2026: 5292

5292 3 de abril de 2026: 0989

Se recomienda a los jugadores contrastar siempre los resultados con los canales oficiales para validar cualquier premio.