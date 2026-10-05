Resultado de Sinuano Noche del último sorteo hoy lunes 5 de octubre de 2026

El chance Sinuano Noche continúa entre los sorteos más consultados por los apostadores de la región Caribe colombiana. Cada noche, los jugadores están atentos al resultado oficial para comprobar si acertaron alguna de las combinaciones y pueden acceder a los premios correspondientes.

Número ganador del Sinuano Noche del lunes 5 de octubre de 2026

El resultado oficial del sorteo realizado el lunes 5 de octubre de 2026 dejó como combinación ganadora el número 1059 - 3.

Estos fueron los resultados:



Número ganador: 1059.

Dos últimas cifras: 59.

Tres últimas cifras: 059.

Quinta balota: 3.

Los jugadores pueden verificar el resultado en los canales autorizados y en los puntos de venta oficiales para confirmar si obtuvieron algún premio.

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Quinta balota del Sinuano Noche

La quinta balota se ha convertido en uno de los elementos que más interés despierta entre los jugadores. Se trata de una cifra adicional que complementa el resultado principal del sorteo.

Esta modalidad fue incorporada en 2025 y permite acceder a nuevas posibilidades de premio cuando la cifra coincide con la selección realizada en la apuesta. Por esta razón, la quinta balota hace parte de las alternativas que tienen en cuenta quienes participan regularmente en el Sinuano Noche.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche realiza su sorteo todos los días y los resultados oficiales suelen conocerse después de las 10:30 p. m.

De acuerdo con la modalidad escogida, los jugadores pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000.

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Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

El chance cuenta con diferentes alternativas de juego, de acuerdo con el número de cifras que el participante quiera acertar:



Cuatro cifras directo o superpleno: gana quien acierta las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del resultado oficial.

gana quien acierta las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden del resultado oficial. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en el que aparezcan. Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado.

consiste en acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del resultado. Combinado de tres cifras: premia cuando se aciertan las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.

premia cuando se aciertan las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente. Dos cifras o pata: requiere acertar las dos cifras finales del número ganador.

requiere acertar las dos cifras finales del número ganador. Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente la última cifra del resultado oficial.

¿Cómo reclamar los premios del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio depende de su valor. Sin embargo, todos los ganadores deben presentar la documentación básica exigida por el operador autorizado.

Documentos necesarios

Para reclamar los premios se debe presentar:



Tiquete original, debidamente diligenciado y sin tachaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: se debe presentar la documentación básica requerida por el operador.

se debe presentar la documentación básica requerida por el operador. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado.

además de los documentos habituales, el ganador debe diligenciar el formulario SIPLAFT en un punto autorizado. Premios superiores a 182 UVT: se requiere la documentación básica, el formulario SIPLAFT y una certificación bancaria vigente, con una expedición máxima de 30 días.

Los sorteos diarios, las distintas modalidades de apuesta y la incorporación de la quinta balota mantienen al Sinuano Noche como uno de los juegos de chance que más consultan los jugadores en Colombia para conocer sus resultados cada noche.