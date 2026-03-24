Resultado de Sinuano Noche, último sorteo hoy martes 24 de marzo de 2026

El chance Sinuano Noche se mantiene como uno de los sorteos con mayor seguimiento en la región Caribe de Colombia, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico. Cada día, miles de jugadores consultan el resultado oficial con la expectativa de acertar la combinación ganadora y obtener un premio.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 24 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el martes 24 de marzo de 2026, el resultado oficial del Sinuano Noche fue:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

Estos resultados corresponden al sorteo más reciente y son clave para que los participantes verifiquen sus apuestas.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, lo que permite a los usuarios participar de manera constante. El resultado oficial suele publicarse en horas de la noche, generalmente después de las 10:30 p. m., una vez finaliza el sorteo.

Conocer este horario es fundamental para quienes hacen seguimiento diario, ya que facilita la consulta oportuna de las cifras ganadoras.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los principales atractivos del Sinuano Noche es su variedad de modalidades, que permiten a los jugadores elegir cómo participar según su estrategia y presupuesto. Las apuestas van desde los $500 hasta los $25.000, lo que lo hace accesible para un amplio público.

Las modalidades más comunes son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto del número en el orden correcto

acierto exacto del número en el orden correcto Combinado cuatro cifras: permite ganar sin importar el orden

permite ganar sin importar el orden Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto

acierto de las tres últimas cifras en orden exacto Combinado tres cifras: las cifras pueden coincidir en cualquier posición

las cifras pueden coincidir en cualquier posición Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden

acierto de las dos últimas cifras en orden Una cifra o uña: acierto del último dígito

Esta variedad permite ajustar el nivel de riesgo y las probabilidades de ganar.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

El acceso digital ha facilitado la participación en el Sinuano Noche, eliminando la necesidad de acudir a puntos físicos. En Colombia, estas plataformas están reguladas por Coljuegos, lo que garantiza seguridad en las transacciones.

Para jugar en línea, el proceso es el siguiente:



Registrarse en una plataforma autorizada

Verificar la identidad del usuario

Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales

Elegir el número, la modalidad y el sorteo

Confirmar la apuesta y guardar el comprobante

Esta modalidad ha impulsado el crecimiento del juego gracias a su facilidad de uso.

Requisitos para reclamar premios del Sinuano Noche

Los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos para hacer efectivo el cobro del premio:



Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar documento de identidad con copia

Además, según el monto ganado:



Menores a 48 UVT: solo se requieren documentos básicos

solo se requieren documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT Desde 182 UVT en adelante: se exige certificación bancaria con vigencia no mayor a 30 días

Cumplir con estas condiciones es fundamental para evitar inconvenientes en el proceso de pago.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del sorteo:



24 de marzo de 2026: 5243 - 9.

5243 - 9. 22 de marzo de 2026: 1491

1491 21 de marzo de 2026: 4672

4672 19 de marzo de 2026: 5834 - 8

Se recomienda a los jugadores verificar siempre sus resultados a través de canales oficiales, ya que estos son los únicos válidos para reclamar premios.