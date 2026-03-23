Sinuano Noche, resultado del último sorteo hoy lunes 23 de marzo de 2026

El Sinuano Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance con mayor seguimiento en la región Caribe colombiana. Cada día, miles de apostadores en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico están atentos a la publicación de los resultados, con la expectativa de acertar la combinación ganadora.



Resultado oficial del Sinuano Noche – 23 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el lunes 23 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Sinuano Noche fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta:

¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo del Sinuano Noche se lleva a cabo todos los días del año, lo que brinda oportunidades continuas a quienes participan de forma habitual.

El resultado oficial suele darse a conocer en horas de la noche, generalmente después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo. A partir de ese momento, los jugadores pueden consultar las cifras ganadoras y comprobar si su apuesta fue exitosa.

Conocer este horario es fundamental para quienes hacen seguimiento constante al juego, ya que les permite verificar los resultados en tiempo oportuno.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los principales atractivos del Sinuano Noche es la diversidad de modalidades de juego disponibles, lo que permite a cada participante elegir cómo apostar según su estrategia y capacidad económica. El valor de las apuestas oscila entre $500 y $25.000, facilitando el acceso a un amplio público.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto del número en el orden correcto.

Combinado cuatro cifras: permite ganar sin importar el orden de las cifras.

Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: se gana si las cifras coinciden en cualquier posición.

Dos cifras o pata: corresponde al acierto de las dos últimas cifras en orden.

Una cifra o uña: consiste en acertar únicamente el último dígito.

Gracias a esta variedad, los jugadores pueden ajustar el nivel de riesgo y las posibilidades de ganar según sus preferencias, lo que fortalece el atractivo del sorteo.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

El desarrollo de plataformas digitales ha facilitado el acceso al Sinuano Noche, permitiendo participar sin necesidad de acudir a puntos físicos. En Colombia, estos servicios están regulados por Coljuegos, lo que garantiza un entorno seguro y legal para los usuarios.



El proceso para jugar en línea es sencillo:

Registrarse en una plataforma autorizada

Verificar la identidad del usuario

Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales

Seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta

Confirmar la jugada y guardar el comprobante digital

Esta modalidad ha incrementado la participación, al ofrecer comodidad y acceso desde cualquier lugar.



Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

Para hacer efectivo el cobro de un premio, los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por los operadores del juego:



Presentar el tiquete original en buen estado

Entregar el documento de identidad junto con su respectiva copia

Dependiendo del monto ganado, pueden aplicarse condiciones adicionales:



Menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT

Desde 182 UVT en adelante: se debe presentar una certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días

Cumplir con estos lineamientos es esencial para garantizar el pago del premio sin contratiempos.



Últimos resultados del Sinuano Noche

En cuanto a los resultados recientes, estos han sido algunos de los números ganadores del sorteo:

