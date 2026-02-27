Resultado de Sinuano Noche, último sorteo hoy viernes 27 de febrero de 2026

El chance Sinuano Noche continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en la Costa Caribe colombiana. Con fuerte presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico, este juego de azar hace parte de la rutina diaria de miles de personas que cada noche revisan el resultado oficial con la ilusión de ganar.



Resultado oficial Sinuano Noche – 27 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el viernes, 27 de febrero de 2026, el número ganador fue: 6390 - 9.

Detalle del resultado:



Número ganador: 6390.

Dos últimas cifras: 90.

Tres últimas cifras: 390.

La quinta: 9.

Estos son los únicos números válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Se recomienda siempre contrastar la información con los canales oficiales del operador autorizado para evitar errores o confusiones.



¿A qué hora juega el Sinuano Noche?

El Sinuano Noche se juega todos los días del año, sin excepción. El sorteo se realiza en horario nocturno y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión.

Este horario fijo permite a los apostadores organizar sus jugadas con anticipación y saber exactamente cuándo revisar si su número resultó favorecido.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

Uno de los grandes atractivos del Sinuano Noche es la variedad de opciones para apostar. Los valores de apuesta van desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores.



Las principales modalidades son:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras sin importar la posición.

acertar las tres últimas cifras sin importar la posición. Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a esta estructura, cada jugador puede elegir la modalidad que mejor se adapte a su estrategia y presupuesto, manteniendo una mecánica clara y sencilla.



Cómo jugar Sinuano Noche en línea en Colombia

El Sinuano Noche también puede jugarse en línea a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en el país. Apostar en operadores oficiales garantiza respaldo legal y seguridad en cada transacción.

El proceso para jugar en línea incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario, requisito obligatorio según la normativa colombiana. Recargar saldo mediante métodos habilitados como PSE, transferencias bancarias o billeteras digitales. Seleccionar el sorteo Sinuano Noche, elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y conservar el comprobante digital.

Esta alternativa permite apostar sin desplazarse a puntos físicos y consultar los resultados en tiempo real.

Requisitos para reclamar un premio del Sinuano Noche

El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos básicos que aplican en todos los casos.



Documentos requeridos

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el monto (UVT)

Premios menores a 48 UVT: solo se exigen los documentos básicos.

solo se exigen los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta. Iguales o superiores a 182 UVT: es obligatorio presentar certificación bancaria vigente, con fecha no mayor a 30 días.

Cumplir con estos requisitos agiliza el trámite y evita inconvenientes al momento de reclamar el premio.



Últimos resultados del Sinuano Noche

Estos fueron los números ganadores en los días anteriores:



26 de febrero de 2026: 4396 - 5

4396 - 5 25 de febrero de 2026: 8640 - 0

8640 - 0 24 de febrero de 2026: 6328 – 4

6328 – 4 23 de febrero de 2026: 5057 – 5

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los sorteos más consultados en la región Caribe gracias a su frecuencia diaria, su mecánica sencilla y la expectativa constante de miles de jugadores que, cada noche, esperan que la suerte esté de su lado.