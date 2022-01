Resultado del Baloto de este sábado 15 de enero de 2022

Este sábado, 15 de enero de 2022, se llevó a cabo el sorteo de Baloto 2154, con un acumulado de 19.300 millones de pesos. Asimismo, se jugó el Baloto Revancha que tiene un premio total de 1.300 millones de pesos.

Estos son los resultados del sorteo realizado este 15 de enero de 2022:

Resultado del Baloto

42 20 04 27 13 Súper Balota 01

Resultado del Baloto Revancha

09 05 21 01 24 Súper Balota 10

Estos son los resultados del chance del 15 de enero de 2022:

Dorado mañana: 9751

Dorado Tarde: 9883

Dorado noche: 3772

Culona: 8756

Astro sol: 2056

Astro Luna: 8123

Pijao de oro: 1043

Paisita día: 2451

Paisita noche: 4312

Chontico día: 4142

Chontico noche: 8874

Cafeterito tarde: 0915

Cafeterito noche: 4866

Sinuano día: 7354

Sinuano noche: 6519

Cash three día: 726

Cash three noche: 888

Play four día: 4661

Play four noche: 2607

Saman día: 1382

Caribeña día: 3966

Caribeña noche: 5208

Motilón Tarde: 5198

Motilón Noche: 0083

Paisa Lotto: 4415

Fantástica día: 4999

Fantástica Noche: 6615

Antioqueñita Día: 0642

Antioqueñita Tarde: 3379

Culona noche: 6429