Resultado del último sorteo de Caribeña Noche hoy domingo 25 de octubre de 2026

La Caribeña Noche cuenta con diferentes modalidades de apuesta y la opción de una quinta balota, que complementa el resultado principal. Estas alternativas permiten a los jugadores participar con distintas combinaciones y comprobar si obtuvieron algún premio.

Resultado de la Caribeña Noche hoy, domingo 25 de octubre de 2026

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El resultado del chance Caribeña Noche de este domingo 25 de octubre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozca la combinación oficial, los jugadores podrán verificar las cifras ganadoras y compararlas con sus apuestas.

Número ganador: pendiente de publicación.

Dos últimas cifras: pendiente de publicación.

Tres últimas cifras: pendiente de publicación.

La quinta: pendiente de publicación.

Los resultados deben consultarse en los canales oficiales y en los puntos de venta autorizados. Se recomienda conservar el tiquete original en buen estado para facilitar la validación en caso de obtener un premio.

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¿A qué hora juega la Caribeña Noche?

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El sorteo de la Caribeña Noche se realiza de lunes a sábado. Según la información suministrada, los resultados oficiales suelen publicarse después de las 10:30 p. m.

Los participantes pueden apostar desde $500 hasta $10.000, dependiendo de la modalidad seleccionada. Para obtener el premio principal, deben acertar el número ganador en el mismo orden anunciado oficialmente.

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¿Cuáles son las modalidades de apuesta de la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche ofrece varias modalidades para quienes desean participar con diferentes combinaciones numéricas. Estas son las principales opciones:

Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar las cuatro cifras del resultado oficial en el mismo orden.

Combinado de cuatro cifras: permite obtener un premio al acertar las cuatro cifras, sin importar su posición.

Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras exactamente en el orden anunciado.

Combinado de tres cifras: premia el acierto de las tres últimas cifras, aunque estén en un orden diferente.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

Una cifra o uña: permite ganar al acertar la última cifra sorteada.

Las condiciones de premiación dependen de la modalidad elegida y de las reglas vigentes del operador.

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¿Cuánto cuesta jugar a la Caribeña Noche?

El valor de la apuesta depende de la cantidad que cada participante decida jugar, dentro de los límites indicados para esta modalidad.

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Apuesta mínima: $500.

Apuesta máxima: $10.000.

Antes de participar, se recomienda verificar los valores vigentes en los puntos de venta autorizados.

¿Cómo reclamar un premio de la Caribeña Noche?

Las personas que obtengan un premio deben presentar los documentos exigidos por el operador para verificar la validez del tiquete y completar el proceso de cobro.

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Documentos necesarios:

Tiquete original, correctamente diligenciado y sin tachones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

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Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: exigen diligenciar el formulario SIPLAFT, además de presentar los documentos obligatorios.

Premios superiores a 182 UVT: requieren también una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad máxima de 30 días, junto con los demás documentos necesarios para completar el trámite.

Los ganadores deben confirmar con el operador los requisitos vigentes antes de iniciar la reclamación.

Con sus diferentes modalidades de apuesta, sorteos de lunes a sábado y la alternativa de la quinta balota, la Caribeña Noche continúa entre los juegos de azar consultados por participantes de la región Caribe y otras zonas de Colombia.