Resultado del último sorteo de Dorado Mañana hoy miércoles 21 de octubre de 2026

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más consultados por los apostadores en Colombia. Su cobertura en ciudades y municipios del país, junto con su plan de premios, lo mantiene entre las alternativas de juego de azar que despiertan interés entre quienes buscan verificar sus apuestas.

Número ganador del Dorado Mañana hoy, miércoles 21 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 21 de octubre de 2026 es el 9316 - 9

Número ganador: 9316

Dos últimas cifras: 16

Tres últimas cifras: 316

La quinta balota: 9

Los participantes podrán comparar estos datos con los de sus tiquetes una vez se publiquen los resultados oficiales. Para confirmar si obtuvieron un premio, se recomienda consultar con un vendedor autorizado.

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¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de la jornada, lo que permite a los apostadores comprobar sus números.

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Los domingos y festivos no se realizan sorteos de este juego.

¿Cuánto paga el Dorado Mañana según el plan de premios?

Una de las características de este chance es que contempla diferentes modalidades de apuesta, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado ganador.

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Por cada peso apostado, el plan de premios indicado establece los siguientes pagos:

Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

4.500 veces el valor apostado. Cuatro cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.

208 veces el valor apostado. Tres últimas cifras directas: 400 veces el valor apostado.

400 veces el valor apostado. Tres últimas cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.

83 veces el valor apostado. Dos últimas cifras o pata: 50 veces el valor apostado.

50 veces el valor apostado. Una cifra o uña: cinco veces el valor apostado.

El juego también incluye una quinta balota, que amplía las combinaciones disponibles y ofrece otra alternativa dentro de la dinámica del sorteo.

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¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Según las condiciones indicadas por Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos pueden reclamarse en puntos autorizados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para realizar el trámite, los ganadores deben:

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Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Es fundamental conservar el tiquete sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración puede dificultar la validación de la apuesta y afectar el proceso de pago.

Antes de reclamar un premio, se recomienda verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado.