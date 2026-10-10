Resultado del último sorteo del Dorado Noche hoy sábado 10 de octubre de 2026

Dorado Noche es un juego de azar disponible en puntos de venta autorizados de Colombia. Los participantes pueden elegir diferentes modalidades de apuesta y consultar las cifras ganadoras después de cada sorteo. Este sábado 10 de octubre de 2026 se realizará una nueva edición.
Resultado Dorado Noche hoy, sábado 10 de octubre de 2026
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El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 10 de octubre de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
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- Dos últimas cifras: (en minutos)
- Tres últimas cifras: (en minutos)
- La quinta: (en minutos)
Los jugadores deben comparar las cifras oficiales con las registradas en su tiquete para comprobar si obtuvieron algún premio.
¿A qué hora juega Dorado Noche?
Dorado Noche realiza sus sorteos los sábados, domingos y lunes festivos después de las 10:00 p. m.. Por tratarse de sábado, el sorteo del 10 de octubre se llevará a cabo en horas de la noche.
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¿Cuánto se puede ganar con Dorado Noche?
Los premios dependen de la modalidad seleccionada y de las cifras acertadas. Los valores por cada peso apostado son:
- Cuatro cifras directo: 4.500 veces lo apostado.
- Cuatro cifras combinado: 208 veces lo apostado.
- Últimas tres cifras directo: 400 veces lo apostado.
- Últimas tres cifras combinado: 83 veces lo apostado.
- Últimas dos cifras o pata: 50 veces lo apostado.
- Última cifra o uña: 5 veces lo apostado.
Modalidades de apuesta de Dorado Noche
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Los participantes pueden elegir entre varias modalidades, según la cantidad de cifras que quieran jugar y la forma en que desean realizar su apuesta:
- Cuatro cifras directo: se apuesta por las cuatro cifras del número ganador.
- Cuatro cifras combinado: se participa con las diferentes combinaciones posibles de las cuatro cifras.
- Tres cifras directo: se apuesta por las últimas tres cifras.
- Tres cifras combinado: permite jugar con combinaciones de las últimas tres cifras.
- Dos cifras o pata: se juega con las últimas dos cifras.
- Una cifra o uña: se apuesta por la última cifra.
La quinta balota amplía las posibilidades de ganar
Desde 2025, Dorado Noche cuenta con una quinta cifra adicional que acompaña el resultado principal. Esta opción se suma a las modalidades disponibles y puede representar una posibilidad adicional de premio, de acuerdo con las condiciones establecidas para la apuesta.
¿Cómo reclamar un premio de Dorado Noche?
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Para solicitar el pago de un premio, los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos. Entre las condiciones indicadas para reclamar se encuentran:
- Ser mayor de edad.
- Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y sin alteraciones.
- Entregar una fotocopia del documento de identidad del ganador.
Los premios de $100.000 o más pueden reclamarse en puntos autorizados de Paga Todo, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.