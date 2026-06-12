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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado Lotería de Medellín 12 de junio, premio mayor y secos del último sorteo

Resultado Lotería de Medellín 12 de junio, premio mayor y secos del último sorteo

Consulte los resultados completos del sorteo 4838 de la Lotería de Medellín del 12 de junio de 2026. Conozca el número ganador del premio mayor y todos los secos.

Lotería de Medellín
Lotería de Medellín
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

La Lotería de Medellín llevó a cabo el sorteo 4838 el pasado viernes 12 de junio de 2026, que entrega un premio mayor de $16.000 millones. De acuerdo con la información oficial de la entidad, el afortunado billete ganador correspondió al número: XXXX de la serie XXX.

Premios secos de la Lotería de Medellín

Como es habitual, además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia cantidad de premios secos en diferentes categorías, brindando más oportunidades de ganar a los participantes en todo el país: (en minutos)

En la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, puede recorfirmar los resultados, en caso de que su billete haya resultado ganador.
(en minutos)

¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Medellín?

Las personas que resultaron ganadoras deben verificar que el billete físico se encuentre en buen estado y que los datos coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo. Una vez realizada esta comprobación, deberán acercarse a los puntos autorizados o a la entidad bancaria designada por la lotería para iniciar el proceso de reclamación.

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Asimismo, es obligatorio presentar el documento de identidad original al momento de reclamar cualquier premio.

La Lotería de Medellín se mantiene como una de las loterías más reconocidas del país gracias a sus millonarios premios, la frecuencia de sus sorteos y su amplia cobertura de distribución. Estas características la convierten en una de las opciones preferidas por miles de colombianos que participan semanalmente en busca de la suerte.

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