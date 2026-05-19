Resultado Lotería del Tolima del lunes 18 de mayo de 2026

La Lotería del Tolima realizó su sorteo número xxxx en la noche del lunes 18 de mayo de 2026, entregando una nueva oportunidad a miles de apostadores en Colombia de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor fue de 3.000 millones de pesos, además de varios premios secos y aproximaciones.

Premio mayor de la Lotería del Tolima

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Tolima de este lunes 18 de mayo de 2026 es el xxxx de la serie xxx. Felicitaciones al nuevo ganador de los 3.000 millones de pesos.

El billete de la Lotería del Tolima tiene un valor de $12.000 y está dividido en tres fracciones de $4.000 cada una. Los jugadores pueden adquirirlo en puntos Gana Gana y en más de 10.000 puntos autorizados en todo el país, incluidos establecimientos de Efecty, Gelsa y Codesa.



Ganadores de los secos de la Lotería del Tolima

Además del premio mayor, la lotería entregó varios premios secos en esta jornada. Por eso, se recomienda revisar cuidadosamente el número y la serie del billete para confirmar si hubo algún acierto.

Publicidad

(PONER LISTA DE LOS SECOS)

A continuación, también se comparte la imagen oficial del resultado del sorteo xxxx. Comparar el billete con esta referencia oficial permitirá verificar de forma correcta si el jugador resultó ganador.

Publicidad

Este tradicional juego de azar se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se lleva a cabo el martes en el mismo horario. La transmisión oficial puede seguirse a través del canal P&C de Ibagué y en la fan page de Facebook de la Lotería del Tolima.

¿Cómo se pagan los premios de la Lotería del Tolima?

Para reclamar premios de la Lotería del Tolima, el ganador debe presentar el billete o fracción, ya sea física o virtual, en las instalaciones de la lotería o en la agencia distribuidora donde fue vendido el número ganador. Esa información aparece impresa en el billete. Las aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia distribuidora autorizada.

Cuando el premio es inferior a $5 millones, el jugador debe diligenciar sus datos personales al respaldo del billete y anexar copia de la cédula de ciudadanía. Para premios superiores a $5 millones, además del billete y el documento de identidad, se deben presentar el formato de identificación de ganadores, el formato de verificación de datos, el RUT y una certificación bancaria, ya que el pago se realiza únicamente mediante transferencia bancaria.