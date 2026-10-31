Resultado MiLoto del viernes 30 de octubre de 2026: números ganadores y plan de premios

Este viernes 30 de octubre de 2026 se realizó el sorteo #633 de MiLoto, uno de los juegos de azar más jugados en el país. Con un monto inicial de $350 millones de pesos, miles de personas jugaron sus balotas con la ilusión de llevarse el premio gordo. Consulte a continuación la combinación ganadora de la fecha, los detalles de los premios repartidos y el valor del acumulado para la siguiente edición.

Números ganadores del sorteo #633

Las balotas ganadoras extraídas en el sorteo del viernes 30 de octubre de 2026 fueron:

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12

18

26

27

34

Reporte de ganadores y dinero entregado

Durante esta jornada se registraron un total de 16.216 ganadores y se distribuyó una premiación global de $131.386.900 pesos de la siguiente manera:



5 aciertos: 0 ganadores | Premio individual: $0 | Premio total categoría: $0

0 ganadores | Premio individual: $0 | Premio total categoría: $0 4 aciertos: 55 ganadores | Premio individual: $480.850 | Premio total categoría: $26.446.750

55 ganadores | Premio individual: $480.850 | Premio total categoría: $26.446.750 3 aciertos: 1.571 ganadores | Premio individual: $29.650 | Premio total categoría: $46.580.150

1.571 ganadores | Premio individual: $29.650 | Premio total categoría: $46.580.150 2 aciertos: 14.590 ganadores | Premio individual: $4.000 | Premio total categoría: $58.360.000

Acumulado para el próximo sorteo

Al no registrarse boletos ganadores en la categoría de 5 aciertos, el premio mayor continuó sin dueño. Por esta razón, la bolsa global se incrementó y el nuevo acumulado de MiLoto pasa a ser de $400 millones de pesos para su próxima jugada.