Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, lunes 30 de marzo de 2026

El chance Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades más llamativas en Colombia, al combinar un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta característica le añade un componente adicional de emoción y ha impulsado su popularidad entre los jugadores en distintas regiones del país.



Número ganador de Super Astro Sol hoy, lunes 30 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este lunes 30 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

Esta modalidad se caracteriza por su mecánica sencilla, lo que permite participar de forma rápida y práctica. Para jugar, los participantes deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar por la opción “Todos los signos” si desean jugar el número sin depender de uno específico.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Esta dinámica permite probar varias combinaciones en una sola apuesta, lo que amplía las posibilidades dentro del juego.



Cuánto cuesta jugar

El Super Astro Sol ofrece un rango de apuesta accesible para distintos presupuestos, lo que facilita la participación de un público amplio:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Las autoridades y operadores recomiendan realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados, con el fin de garantizar la validez del tiquete y evitar inconvenientes al momento de reclamar premios.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado, cumpliendo con una serie de requisitos básicos.

Documentos necesarios:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento.

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Mayor a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia.

Con estas condiciones, los jugadores cuentan con una guía clara para participar, consultar resultados y adelantar el proceso de cobro de premios en el Super Astro Sol de manera segura y confiable.