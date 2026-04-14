Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, martes 14 de abril de 2026

El juego de azar Super Astro Sol se ha posicionado como una de las opciones más atractivas en Colombia, gracias a su formato que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Esta característica introduce un componente adicional que incrementa el interés de los participantes y diversifica las posibilidades de juego.



Resultado del Super Astro Sol hoy, martes 14 de abril

Para el martes 14 de abril de 2026, el resultado del Super Astro Sol fue el (en minutos). Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

Esta modalidad se destaca por su mecánica sencilla, lo que permite una participación rápida. Para jugar, los usuarios deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar por la opción “Todos los signos” si se desea jugar el número sin depender de uno específico.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Este sistema permite explorar múltiples combinaciones en una sola apuesta, ampliando las opciones de participación.



Cuánto cuesta jugar

El Super Astro Sol ofrece un rango de apuestas accesible, lo que facilita el acceso a diferentes tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para asegurar la validez del tiquete.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado, presentando la documentación correspondiente.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia del documento

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

Mayor a 182 UVT: se solicita certificación bancaria y el pago se realiza mediante transferencia.

Este proceso garantiza la verificación del ganador y el cumplimiento de los requisitos establecidos para la entrega de premios.