Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, martes 26 de mayo de 2026

El Super Astro Sol se mantiene como uno de los juegos de azar más llamativos en Colombia, gracias a su dinámica que combina un número de cuatro cifras con uno de los signos del zodiaco. Cada día, miles de jugadores consultan los resultados oficiales con la expectativa de acertar la combinación ganadora.

Resultado del Super Astro Sol hoy, martes 26 de mayo de 2026

El número ganador del Super Astro Sol de este martes 26 de mayo de 2026 es 4090 Virgo. La organización recomendó a los participantes verificar su tiquete en puntos autorizados para confirmar oficialmente cualquier premio.

Resultado completo del sorteo



Número ganador: 4090

Dos últimas cifras: 90

Tres últimas cifras: 090

Signo zodiacal: Virgo



Cómo jugar al Super Astro Sol

Esta modalidad se caracteriza por tener una mecánica sencilla y rápida de entender. Para participar, los jugadores deben seguir algunos pasos básicos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción “Todos los signos”, que permite jugar el número sin depender de un signo específico. Definir el valor de la apuesta, con la posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Este sistema brinda la posibilidad de explorar diferentes combinaciones dentro de una sola apuesta.

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Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El Super Astro Sol ofrece valores de apuesta accesibles para distintos tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

Cómo reclamar un premio

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Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar la documentación requerida para realizar el cobro del premio.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios mayores a 182 UVT: se debe presentar certificación bancaria y el pago se realiza mediante transferencia.

Este proceso permite validar la identidad del ganador y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la entrega de premios.