Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 22 de abril de 2026

El juego de azar Super Astro Sol se ha consolidado como una de las alternativas más llamativas en Colombia, gracias a su dinámica que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco. Este formato introduce un elemento adicional que amplía las posibilidades de acierto y genera mayor interés entre los jugadores.



Resultado del Super Astro Sol hoy, miércoles 22 de abril de 2026

Para el miércoles 22 de abril de 2026, el resultado del Super Astro Sol fue el 2758 - Acuario. Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



Número ganador: 2758

Dos últimas cifras: 58

Tres últimas cifras: 758

Signo zodiacal: Acuario

Cómo jugar al Super Astro Sol

Esta modalidad se caracteriza por su mecánica simple, lo que permite una participación ágil. Para jugar, los usuarios deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar por la opción “Todos los signos” si se desea jugar el número sin depender de uno específico.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Este sistema permite explorar diferentes combinaciones en una sola apuesta, lo que incrementa las opciones de participación.



Cuánto cuesta jugar

El Super Astro Sol ofrece un rango de apuestas accesible, facilitando la participación de distintos tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado, presentando la documentación correspondiente.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia del documento

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

Mayor a 182 UVT: se solicita certificación bancaria y el pago se realiza mediante transferencia.

Este procedimiento permite verificar la identidad del ganador y asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la entrega de premios.