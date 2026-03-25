Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

El chance Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades más llamativas en Colombia, gracias a su combinación de un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, miércoles 25 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este miércoles 25 de marzo de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

Participar en el Super Astro Sol es un proceso sencillo que permite a los jugadores ingresar rápidamente al sorteo. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar por la opción “Todos los signos” en caso de no querer depender de uno específico.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Esta modalidad permite probar diferentes combinaciones en una sola apuesta, lo que amplía las opciones dentro del juego.



Cuánto cuesta jugar al Super Astro Sol

El Super Astro Sol ofrece rangos de apuesta accesibles para distintos tipos de jugadores:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda efectuar las apuestas únicamente en puntos autorizados, con el fin de garantizar la validez del tiquete y evitar inconvenientes al momento de reclamar premios.

Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Quienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado para reclamar su premio, presentando la documentación requerida:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento.

Los requisitos pueden variar según el monto ganado:

Premios menores a 48 UVT: requieren únicamente los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: se exige certificación bancaria y el pago se realiza mediante transferencia.

Con estas indicaciones, los jugadores pueden conocer el proceso para participar, consultar resultados y realizar correctamente el cobro de premios en el Super Astro Sol.

