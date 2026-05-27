Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, miércoles 27 de mayo de 2026

El Super Astro Sol sigue captando la atención de miles de colombianos que diariamente participan en este juego de azar buscando acertar la combinación ganadora entre números y signos zodiacales. Su formato diferente al chance tradicional lo ha convertido en una de las opciones más atractivas para quienes disfrutan realizar apuestas rápidas y variadas.

Además de sus sorteos diarios, este juego mantiene gran popularidad por la facilidad para participar y por las distintas posibilidades de ganar que ofrece a los apostadores.

Resultado del Super Astro Sol hoy, miércoles 27 de mayo de 2026

El resultado oficial del Super Astro Sol para este miércoles 27 de mayo de 2026 dejó como ganador el número 4990 Géminis. Los participantes podrán revisar su tiquete en puntos autorizados o con distribuidores oficiales para confirmar si lograron acertar la combinación premiada.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: 4990

Dos últimas cifras: 90

Tres últimas cifras: 990

Signo zodiacal: Géminis

La empresa operadora recomendó verificar el resultado únicamente en medios autorizados y conservar el boleto en buen estado para cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo funciona el Super Astro Sol?

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El Super Astro Sol cuenta con una dinámica sencilla que mezcla números y astrología, permitiendo a los jugadores crear diferentes combinaciones al momento de apostar.

Para participar es necesario:



Escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Elegir uno de los 12 signos zodiacales disponibles: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También está disponible la opción “Todos los signos”, que permite jugar sin depender de un signo específico. Seleccionar el valor de la apuesta, con posibilidad de realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Esta modalidad permite explorar distintas alternativas dentro de una sola apuesta.

Valor de las apuestas del Super Astro Sol

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Este juego ofrece montos accesibles para que más personas puedan participar diariamente.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Los operadores recomiendan realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

Requisitos para reclamar premios

Las personas que resulten favorecidas deberán presentar algunos documentos básicos para iniciar el proceso de cobro.

Documentación necesaria

Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.



Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: requieren únicamente la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: deben diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, deben presentar una certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia.

Este procedimiento permite validar la información del ganador y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas para la entrega de premios.