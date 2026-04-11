Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, sábado 11 de abril de 2026

El chance Super Astro Sol se ha consolidado como una de las modalidades más llamativas en Colombia, al combinar un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco, lo que añade un elemento adicional de emoción para los jugadores.



Resultado del Super Astro Sol hoy, sábado 11 de abril

Para el sábado 11 de abril de 2026, el resultado del Super Astro Sol fue el 5498 - Acuario. Como es habitual, se recomienda a los participantes verificar su tiquete con un vendedor autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.



Número ganador: 5498

Dos últimas cifras: 98

Tres últimas cifras: 498

Signo zodiacal: Acuario

Cómo jugar al Super Astro Sol

Esta modalidad se caracteriza por su mecánica sencilla, que permite participar de forma rápida y práctica. Para jugar, los usuarios deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar por la opción “Todos los signos” si desean jugar el número sin depender de uno específico.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Esta dinámica permite probar diferentes combinaciones dentro de una sola apuesta, ampliando las opciones de participación.



Cuánto cuesta jugar

El Super Astro Sol es accesible para distintos presupuestos, lo que facilita la participación de una amplia audiencia:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.



Cómo reclamar un premio

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado, presentando la documentación requerida.

Documentos básicos:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia del documento

Según el valor del premio:

