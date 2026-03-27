Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, viernes 27 de marzo de 2026

El chance Super Astro Sol se ha posicionado como una de las modalidades más atractivas en Colombia, al combinar un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, viernes 27 de marzo de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 27 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo jugar al Super Astro Sol

Esta modalidad ofrece una mecánica sencilla que permite participar de manera rápida. Para jugar, se deben seguir los siguientes pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar por la opción “Todos los signos” si se desea jugar el número sin depender de uno específico.

Definir el valor de la apuesta.

Realizar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Esto permite probar varias combinaciones dentro de una sola apuesta, aumentando las posibilidades dentro del juego.



Cuánto cuesta jugar al Super Astro Sol

El Super Astro Sol se caracteriza por ser accesible para distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

En caso de resultar ganador, el premio debe reclamarse en un punto autorizado, presentando los documentos requeridos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia del documento.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:



Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: se solicita certificación bancaria y el pago se realiza mediante transferencia.

Con esta información, los jugadores pueden conocer cómo participar, verificar los resultados y seguir el proceso adecuado para reclamar sus premios en el Super Astro Sol.