Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, viernes 29 de mayo de 2026

El Super Astro Sol continúa ganando popularidad entre los colombianos gracias a su modalidad de juego, que combina números y signos zodiacales en una misma apuesta.

Resultado del Super Astro Sol hoy, viernes 29 de mayo de 2026

El resultado oficial del Super Astro Sol, juego de cobertura nacional en Colombia, para este viernes 29 de mayo de 2026 dejó como ganadora la combinación (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

La mecánica de este sorteo es sencilla y permite realizar apuestas de manera rápida.



Para participar, los jugadores deben:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco. Utilizar la opción "Todos los signos" si desean ampliar las posibilidades de juego. Definir el valor de la apuesta y la cantidad de jugadas que desean registrar en el tiquete.

Gracias a este formato, los participantes pueden crear distintas combinaciones según su estrategia.

Valor de las apuestas

El Super Astro Sol ofrece montos accesibles que permiten la participación de diferentes tipos de jugadores.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del comprobante.

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Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deberán presentar la documentación exigida por la organización para iniciar el proceso de pago.

Documentos básicos



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: requieren únicamente la documentación básica.

requieren únicamente la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: deben diligenciar el formulario SIPLAFT.

deben diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: requieren certificación bancaria vigente y el desembolso se realiza mediante transferencia.

Estos requisitos permiten validar la información del ganador y garantizar que la entrega del premio se realice conforme a la normatividad vigente.

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Con resultados diarios, una dinámica diferente a la de los chances tradicionales y la posibilidad de combinar números con signos zodiacales, el Super Astro Sol sigue siendo una de las alternativas de juego más consultadas por los colombianos.