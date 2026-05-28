Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, jueves 28 de mayo de 2026

El Super Astro Sol continúa destacándose como uno de los juegos de azar más llamativos de cobertura nacional en Colombia, gracias a su modalidad que combina números y signos zodiacales en una sola apuesta. Cada día, miles de jugadores siguen atentos a los resultados oficiales con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

Su dinámica diferente al chance tradicional y la facilidad para participar han convertido este sorteo en una de las alternativas favoritas entre quienes disfrutan probar suerte diariamente.

Resultado del Super Astro Sol hoy, jueves 28 de mayo de 2026

El sorteo oficial del Super Astro Sol para este jueves 28 de mayo de 2026 arrojó como resultado ganador el número (en minutos). Los apostadores podrán consultar su tiquete en puntos autorizados o con distribuidores oficiales para validar si fueron favorecidos con algún premio.



Resultado completo del sorteo



Número ganador: (en minutos)

Dos últimas cifras: (en minutos)

Tres últimas cifras: (en minutos)

Signo zodiacal: (en minutos)

La organización recomendó revisar las cifras únicamente en medios oficiales y conservar el tiquete en buen estado para cualquier trámite de reclamación.

Cómo jugar al Super Astro Sol

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Este juego se caracteriza por su mecánica sencilla, en la que los participantes deben elegir una combinación entre números y signos zodiacales.

Para participar se debe:



Escoger un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales disponibles. También existe la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el número sin depender de un signo específico. Elegir el valor de la apuesta y la cantidad de jugadas en el mismo tiquete.

Gracias a estas opciones, los jugadores pueden probar diferentes combinaciones dentro de una sola apuesta.

¿Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol?

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El valor de las apuestas se adapta a diferentes presupuestos, permitiendo la participación de miles de jugadores diariamente.



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

$500 pesos colombianos. Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Las autoridades recomiendan realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

Requisitos para reclamar premios

Los ganadores deberán presentar algunos documentos básicos para realizar correctamente el proceso de cobro.

Documentación necesaria



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Condiciones según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: deben diligenciar el formulario SIPLAFT.

deben diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: deben presentar certificación bancaria vigente y el pago se realiza mediante transferencia.

Este procedimiento permite validar la identidad del ganador y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas para la entrega de premios.