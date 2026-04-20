Resultados Antioqueñita Día hoy: número ganador del lunes 20 de abril de 2026

El sorteo de la Antioqueñita Día, uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, vuelve a captar la atención de miles de apostadores este lunes 20 de abril de 2026. Este juego, ampliamente difundido en el departamento de Antioquia y en otras regiones del país, se caracteriza por realizarse en las primeras horas del día, lo que lo convierte en una de las opciones favoritas para quienes buscan resultados rápidos.

La expectativa alrededor de este sorteo se mantiene alta debido a su trayectoria y a la confianza que genera entre los jugadores, quienes siguen de cerca cada resultado con la esperanza de acertar el número ganador.



Número ganador de la Antioqueñita Día hoy

De acuerdo con la información oficial del sorteo realizado este lunes, estos son los resultados:

Número ganador: 3037

Quinta cifra: 3

Estos resultados corresponden al sorteo efectuado bajo los controles y la supervisión de las autoridades competentes, lo que garantiza la transparencia y legalidad del proceso.

¿Cómo se juega la Antioqueñita Día?

La Antioqueñita Día, también conocida como Antioqueñita 1, es una modalidad de chance en la que los participantes deben acertar un número de cuatro cifras. Además, algunos jugadores optan por incluir la denominada “Quinta”, una cifra adicional que incrementa las posibilidades de premio dependiendo del tipo de apuesta realizada.



Este tipo de juego se puede adquirir en puntos de venta autorizados a lo largo del territorio nacional, lo que facilita el acceso a un amplio público.

Un sorteo con alta participación en Colombia

Con el paso de los años, la Antioqueñita Día se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales del país. Su popularidad se debe a la frecuencia de sus sorteos y a la facilidad de participación, factores que han contribuido a mantener un alto volumen de jugadores diarios.

Cada jornada, miles de colombianos siguen los resultados con atención, especialmente al inicio de la semana, cuando muchos ven en este juego una oportunidad para comenzar el día con un premio.

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Transparencia y verificación de resultados

Los resultados de la Antioqueñita Día son publicados una vez finaliza el sorteo oficial. Este proceso se realiza bajo estrictos controles para asegurar la legitimidad de los números ganadores.

Se recomienda a los jugadores verificar siempre los resultados a través de canales oficiales

