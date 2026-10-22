Resultados Baloto y Revancha: números ganadores del sorteo 2.725 del 21 de octubre de 2026

El miércoles 21 de octubre de 2026 la empresa operadora celebró el sorteo número 2.725 del juego Baloto y Revancha. Durante la transmisión oficial se revelaron los números premiados para ambas jugadas y la distribución de las ganancias entre los miles de apostadores en todo el territorio colombiano.

Combinación ganadora del Baloto

Los billetes impresos con los siguientes números obtuvieron los principales reconocimientos del juego tradicional:

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Números de la suerte: 04 - 06 - 28 - 30 - 38

04 - 06 - 28 - 30 - 38 Súper Balota (SB): 16

Balance de premiación Baloto

Total de ganadores: 18.847 personas

18.847 personas Total de dinero distribuido: $150.505.550

$150.505.550 Detalle por categoría de aciertos: 5 aciertos + Súper Balota: 0 ganadores ($0 en total) 5 aciertos: 0 ganadores ($0 en total) 4 aciertos + Súper Balota: 3 ganadores — Premio individual: $2.228.450 ($6.685.350 entregados en total) 4 aciertos: 37 ganadores — Premio individual: $197.600 ($7.311.200 entregados en total) 3 aciertos + Súper Balota: 116 ganadores — Premio individual: $54.650 ($6.339.400 entregados en total) 3 aciertos: 1.723 ganadores — Premio individual: $12.000 ($20.676.000 entregados en total) 2 aciertos + Súper Balota: 1.478 ganadores — Premio individual: $11.200 ($16.553.600 entregados en total) 0 aciertos + Súper Balota: 15.490 ganadores — Premio individual: $6.000 ($92.940.000 entregados en total)



Acumulado pendiente: Dado que nadie acertó los cinco números junto a la Súper Balota, el premio principal para la modalidad Baloto ascendió a $16.800 millones de pesos para la siguiente jornada.

Combinación ganadora de Revancha

Para la modalidad alternativa, las balotas extraídas determinaron el siguiente resultado:



Números de la suerte: 01 - 19 - 21 - 24 - 35

01 - 19 - 21 - 24 - 35 Súper Balota (SB): 14

Balance de premiación Revancha

Total de ganadores: 16.461 personas

16.461 personas Total de dinero distribuido: $81.638.050

$81.638.050 Detalle por categoría de aciertos: 5 aciertos + Súper Balota: 0 ganadores ($0 en total) 5 aciertos: 1 ganador — Premio individual: $15.376.250 ($15.376.250 entregados en total) 4 aciertos + Súper Balota: 1 ganador — Premio individual: $3.081.650 ($3.081.650 entregados en total) 4 aciertos: 42 ganadores — Premio individual: $80.250 ($3.370.500 entregados en total) 3 aciertos + Súper Balota: 88 ganadores — Premio individual: $33.200 ($2.921.600 entregados en total) 3 aciertos: 1.809 ganadores — Premio individual: $5.250 ($9.497.250 entregados en total) 2 aciertos + Súper Balota: 1.256 ganadores — Premio individual: $6.050 ($7.598.800 entregados en total) 0 aciertos + Súper Balota: 13.264 ganadores — Premio individual: $3.000 ($39.792.000 entregados en total)



Acumulado pendiente: La modalidad Revancha incrementó su premio acumulado a $3.800 millones de pesos para el próximo sorteo.

Próximo sorteo programado