Resultados de la Lotería de Bogotá del sorteo hoy jueves 1 de octubre de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 1 de octubre de 2026 el sorteo número 2866, en el que estuvo en juego un premio mayor de $12.000. El número ganador del premio mayor fue el XXXX, de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, el sorteo 2866 dejó varios premios secos, distribuidos en diferentes categorías y montos.

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Se recomienda que los jugadores verifiquen los resultados en los canales oficiales de la Lotería de Bogotá antes de realizar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio.

¿Cómo jugar en línea a la Lotería de Bogotá?

Las personas interesadas en participar en próximos sorteos pueden adquirir sus billetes a través de internet.



Para hacerlo, deben ingresar a la página oficial de la Lotería de Bogotá, crear una cuenta o iniciar sesión y escoger el número de cuatro cifras y la serie con la que desean participar.

Después, pueden seleccionar la cantidad de fracciones que quieren comprar y realizar el pago mediante tarjeta débito, tarjeta de crédito o PSE.

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¿Cómo verificar si el billete resultó ganador?

Para comprobar si un billete obtuvo alguno de los premios del sorteo 2866, es necesario comparar las cuatro cifras del número y la serie con los resultados oficiales publicados por la Lotería de Bogotá.

La verificación debe hacerse con la información oficial antes de iniciar cualquier proceso relacionado con el cobro del premio.