Resultados de las loterías de Bogotá, Quindío, MiLoto y ColorLoto del 30 de abril de 2026

El jueves 30 de abril de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, la Lotería del Quindío, MiLoto y ColorLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.



Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2844

El gran protagonista de la noche fue el número: 5814 de la serie 425, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Premio Mayor de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 30 de abril de 2025 no se llevó a cabo.

MiLoto, ganadores sorteo 30 de abril

Durante el sorteo 524, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 13, 20, 32, 35 y 36.



Resultados ColorLoto del 30 de abril de 2026

Los resultados oficiales de ColorLoto del 30 de abril arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: 1, 3, 5, 1, 4 y 1.