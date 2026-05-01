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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultados de las loterías de Bogotá, Quindío, MiLoto y ColorLoto del 30 de abril de 2026

Resultados de las loterías de Bogotá, Quindío, MiLoto y ColorLoto del 30 de abril de 2026

Los sorteos de las loterías de Bogotá, del Quindío, MiLoto y ColorLoto, realizados el jueves 30 de abril de 2026, dejaron millonarios premios en varias regiones del país.

Loterías de Bogotá, Quindío, MiLoto y ColorLoto.jpg
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de may, 2026

El jueves 30 de abril de 2026 se llevaron a cabo los sorteos de las principales loterías y juegos de azar en Colombia, entre ellos la Lotería de Bogotá, la Lotería del Quindío, MiLoto y ColorLoto. La jornada dejó importantes premios, numerosos ganadores y nuevos acumulados que aumentan la expectativa de cara a los próximos sorteos.

Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2844

El gran protagonista de la noche fue el número: 5814 de la serie 425, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.

Resultados de la Lotería de Bogotá - 30 de abril.jpg

Premio Mayor de la Lotería del Quindío

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 30 de abril de 2025 no se llevó a cabo.

MiLoto, ganadores sorteo 30 de abril

Durante el sorteo 524, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 13, 20, 32, 35 y 36.

Resultados ColorLoto del 30 de abril de 2026

Los resultados oficiales de ColorLoto del 30 de abril arrojaron la siguiente combinación de seis balotas: 1, 3, 5, 1, 4 y 1.

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