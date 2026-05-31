Resultados del Dorado Noche: último sorteo hoy, domingo 31 de mayo de 2026, números ganadores

El Chance Dorado Noche es uno de los sorteos más seguidos por los jugadores de Bogotá y Cundinamarca, quienes diariamente consultan los resultados para verificar si sus números resultaron ganadores. Administrado por Paga Todo, este juego ofrece diferentes formas de apostar y múltiples posibilidades de premio según la modalidad seleccionada.

Resultado del Dorado Noche hoy 31 de mayo de 2026

En esta ocasión, el número ganador del 31 de mayo fue: (en minutos), una combinación clave para quienes participaron.



Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Gracias a la variedad de opciones disponibles, el sorteo se mantiene entre los más populares del país, especialmente durante los fines de semana y los días festivos, cuando miles de apostadores esperan conocer el número favorecido.

¿Cómo funciona el Chance Dorado Noche?

La mecánica del juego consiste en elegir una combinación numérica y seleccionar el tipo de apuesta que se desea realizar. El ganador se determina de acuerdo con el resultado oficial del sorteo y la modalidad escogida por el participante.

Dependiendo de la apuesta, los jugadores pueden ganar al acertar el número exacto o algunas de sus cifras finales, ya sea en orden específico o en cualquier combinación permitida por el reglamento.

Modalidades de apuesta disponibles

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El Chance Dorado Noche ofrece varias alternativas para quienes desean participar en el sorteo:



4 cifras directo Esta modalidad premia a los jugadores que logren acertar las cuatro cifras del número ganador exactamente en el mismo orden en que fueron sorteadas.



4 cifras combinado Permite ganar si las cuatro cifras coinciden con el resultado oficial, sin que el orden de los números sea un factor determinante.



3 últimas cifras directo La apuesta consiste en acertar las tres cifras finales del número ganador respetando el orden exacto del sorteo.



3 últimas cifras combinado En este caso, el participante obtiene premio al acertar las tres cifras finales, independientemente de cómo aparezcan ordenadas.



2 últimas cifras o pata La modalidad se enfoca únicamente en las dos cifras finales del número ganador.



1 cifra o uña Es una de las opciones más sencillas, ya que solo se requiere acertar la última cifra del resultado oficial.

Premios que entrega Dorado Noche

Los montos de los premios varían según la modalidad de juego y el valor apostado por cada participante. De acuerdo con la información suministrada por Paga Todo, los pagos establecidos son los siguientes:



4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.

3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta realizada.

3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el monto apostado.

2 últimas cifras o pata: 50 veces el valor jugado.

1 cifra o uña: 5 veces la cantidad apostada.

Estas opciones permiten que los jugadores elijan entre apuestas de mayor dificultad y premios más altos o modalidades más accesibles con probabilidades diferentes de acierto.

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Horarios oficiales del sorteo Dorado Noche

Los sorteos de Dorado Noche se realizan durante fines de semana y días festivos en los horarios establecidos por la organización:



Sábados: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: entre 7:25 p. m. y 7:00 p. m.

Los resultados oficiales pueden consultarse a través de los canales autorizados de Paga Todo, así como en los puntos de venta habilitados y las plataformas digitales destinadas a la publicación de los números ganadores.

